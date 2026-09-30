福田汽车 2030 年锚定百万销量目标，新能源占比 50%

IT之家 9 月 30 日消息，福田汽车 9 月 29 日发布“十五五”战略发展规划，明确 2030 年整车 100 万辆销量的核心战略目标。

国际化方面，福田汽车 2026 年 1 至 8 月海外销量近 15 万辆，同比增长 44.3%；截至目前，企业海外累计总销量突破 139 万辆，产品服务覆盖全球 140 多个国家和地区，出口销量连续 15 年位居中国商用车行业首位。

“十五五”期间，福田汽车将持续推进国际化战略升级，全面实现从传统“产品出海”向“体系出海、智造出海、品牌出海”跨越，全力保障 2030 年海外销量 40 万辆、销量占比 40% 的战略目标落地。

IT之家获悉，福田汽车依托自研爱易科三电技术平台，攻坚电池、电驱、电控及氢燃料核心零部件等关键领域，布局新能源零部件专属产业基地，提升电池 PACK、电驱桥、整车控制器等核心模块自制率，支撑 2030 年新能源销量 50 万辆、销量占比 50% 的战略目标落地。

在智能驾驶领域，福田汽车将持续推进 L2-L3 级智能驾驶算法全栈自研，实现高速领航、智能避障、自适应巡航等功能规模化装车，全面覆盖长途干线物流、城市配送等核心商用场景。同时在港口码头、矿区园区、末端物流等封闭限定场景，持续突破 L4 级高阶自动驾驶技术，迭代优化无人牵引、无人环卫、无人配送、智能巴士等无人装备解决方案，持续扩大商业化示范运营范围，力争 2030 年实现 L4 级智能驾驶技术全面商业化落地。

在智能座舱层面，福田汽车将持续升级新一代高集成电子电气架构，优化人机交互、智能互联、远程控制、智能诊断等核心功能，支持整车功能 OTA 快速迭代与个性化定制。