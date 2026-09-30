哈萨克斯坦总统托卡耶夫：支持优必选在阿拉木图建设机器人设备制造工厂

IT之家 9 月 30 日消息，优必选科技公众号今天（30 日）发文称，9 月 25 日，在哈萨克斯坦 — 中国投资论坛期间，哈萨克斯坦总统哈斯穆-卓玛尔特 · 托卡耶夫在阿拉木图会见优必选副总裁钟永。

托卡耶夫表示，支持优必选在阿拉木图建设一座机器人设备制造工厂，产品主要面向教育和服务领域。他指出，哈萨克斯坦将成为优必选在中国境外的首个生产基地。双方还就优必选技术广泛应用于 Amalty City 项目，以及在采矿、石油天然气和大型物流设施等领域部署机器人设备等议题交换了意见。

在教育合作方面，双方探讨了建立优必选与哈萨克斯坦技术类高校及学院之间的系统性合作机制，并提出建立联合能力中心。

根据介绍，优必选已接连与欧洲、日韩等主要市场的客户签约，斩获超 5000 万元海外订单，订单产品包括商用服务人形机器人 Walker C1、超仿真人形机器人优世界 U1 等。这标志着优必选全球化战略正式进入全面加速新阶段。

IT之家查询获悉，优必选今年上半年营业总收入 12.69 亿元，同比增长 104.2%，归母净亏 3.11 亿元，同比亏损收窄 24.7%；核心业务人形机器人收入爆发式增长，亏损幅度持续收窄。