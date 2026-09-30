全新一代极星 2 明年上市，高管放言“必须击败宝马 i3”

IT之家 9 月 30 日消息，据英媒 Auto Express 报道，极星驾驶动态负责人约阿基姆 · 里德霍尔姆透露，2027 年上市的全新一代极星 2 将“击败”宝马 i3。“我们必须击败宝马 i3。开发极星 5 让我们学到了很多，像是主动减振器、转向系统，这些经验都会留下来，并用于之后的车型开发。”

▲ Auto Express 绘制的假想图

该车将开启品牌下一阶段的产品更迭，进一步强化运动感，在越来越拥挤的同级市场中拉开差异。同时，新车也是 CEO 迈克尔 · 洛舍勒和新任设计主管菲利普 · 罗默斯上任后，共同主导的首款车型。

IT之家获悉，罗默斯由极星从大众招揽而来，曾参与奥迪 e-tron GT 和第七代大众高尔夫的设计，而两款车型都以协调的车身比例见长。

据悉，全新极星 2 的车身姿态会有明显变化。现款极星 2 车身较高，采用三厢轿车轮廓和大量 SUV 风格的设计，换代后这些元素预计都会有所弱化。

从预告图看，新车明显更加低趴。被问及第二代极星 2 是否会降低离地高度时，罗默斯回答：“新的设计语言，以及我们正在进行的大幅进化，会改变一些东西。但你也知道，现款车本身是一款好车。”

因此，全新极星 2 不会彻底推翻现有设计，而是在延续与革新之间寻找平衡。“极星 2 非常成功，上路车辆超过 18 万辆，所以我不认为我们会彻底颠覆它。”

车身降低后，全新极星 2 会成为一款运动感更强的轿车，尺寸也会有所增加。洛舍勒透露，新车会比现款稍长。现款车长略超 4.6 米，如果增加 100mm，新车长度将与全新宝马 i3 接近。“它会保留现款所有做得好的地方，同时改进那些处理得不够理想的部分。客户告诉我们，他们希望后排再宽敞一些，新车正好解决了这个问题。新车很漂亮，既保留现款的优点，也改善原先不够理想的地方。”

车内同样会强化运动氛围。座舱将更偏向驾驶员，中控屏朝驾驶席倾斜，并采用类似极星 5 GT 的小型仪表屏。相比现款以灰色为主的配色，新车会加入更鲜明的色彩，交互界面也会更有温度、更贴近用户，同时增加实体开关。

极星 5 的开发经验也会直接影响全新极星 2 的操控调校。里德霍尔姆认为，新车要在同级市场保持竞争力，就必须拥有出色的阻尼表现。至于极星 5 配备的 MagneRide 磁流变减振器等技术能否实现“下放”，成本仍是问题。

初代极星 2 起初采用前轮驱动，中改车型为了提高能效改成后驱。现款标准续航版拥有 268 马力，续航约 554km；旗舰双电机版拥有 416 马力，0-100km/h 加速时间为 4.3 秒；续航最长的是单电机长续航版，可达约 657km。

全新极星 2 的具体技术参数仍未公布。按照里德霍尔姆提出的“击败”宝马 i3 这一目标，续航需要超过 805km，充电功率也要突破 300kW。此外，极星未来车型预计会像宝马一样全面采用 800V 电气架构，同时逐步统一平台。