比亚迪：仰望品牌后续会在海外举办发布会

IT之家 9 月 30 日消息，9 月 29 日，比亚迪在 2026 年第一次临时股东会上，谈到了有关针对腾势等品牌在国内和海外的运营协同的内容。

比亚迪称，腾势 Z 在海外首发，结果证明是非常对的。比亚迪未来将会讲好公司的核心技术及工程师独一无二的故事，最终达到高端豪华的地位，不仅是车，更是生活的方式与情感的链接，后续仰望品牌也会在海外举办发布会。从目前数据来看，海外购买宋车型的许多客户是从传统高端品牌转化而来。

谈及全球化时，比亚迪透露，本地工厂方面，巴西工厂今年产出约 25 万辆，匈牙利工厂马上开始正式生产，未来还将投资建设更多工厂。未来，公司将把“中国的比亚迪”做到“世界的比亚迪”最后成为“当地的比亚迪”，在品牌建立的过程中把技术融入到当地的文化、当地的历史、当地的艺术中。比如目前在欧洲和南美，公司的产品是很多消费者梦想中的车，消费者认为公司不仅是车企，更是高科技公司，如果最开始买不起仰望就买海鸥，一步步升级到宋、方程豹，最后的目标是买到仰望 U8L、U9。

值得一提的是，比亚迪本月早些时候公布了一组仰望超豪华行政轿车的预告图，仰望汽车总经理助理、市场营销及用户发展负责人 @在下郑羽 表示，新车将一如既往，带来前所未有的颠覆性技术。

据IT之家此前报道，仰望销售事业部总经理胡晓庆称，这款车目前还没有确定命名，内部的车型代号是“HU”，是仰望潜心修炼三年的作品，使用仰望家族式设计语言，定位超豪华行政级轿车。

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