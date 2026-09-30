“美国散户大本营”Robinhood 推出 AI 智能体工具，可自动替用户盯盘交易

IT之家 9 月 30 日消息，“美国散户大本营”线上券商 Robinhood 当地时间周二于休斯敦乔治 ·R· 布朗会议中心举办年度活动，高管团队集中揭晓了一系列重磅新工具与服务。

其中最引人注目的是一款应用内人工智能助手 ——Robinhood Agents，它不仅能解答行情疑问、从零搭建定制化投资策略，并最终能在你入睡、工作或远离屏幕时，自动替你盯盘并执行交易。

Robinhood 首席执行官 Vlad Tenev 表示，这类所谓的智能体交易工具，将把以往对冲基金及华尔街专业机构专属的高阶操盘能力，真正普及给普通散户。

此外，Robinhood 还将上线多款新产品，其中包括加密货币永续期货合约、财报挂钩期权，同时还计划推出周末股票交易服务。

IT之家注意到，早在今年五月，Robinhood 就已经在交易平台中接入人工智能功能，允许用户将外部 AI 智能体连接至这家线上券商的交易底层系统。该公司称，自那时起大约已有 15 万名用户开设过智能体交易账户。

这一次更新的版本把整套操作体验整合进 Robinhood Markets 自身的应用内部，以此降低使用上的阻碍。

用户可以下达指令，让 AI 智能体监控市场并执行交易，其中也包括依照预设条件运行的重复交易策略。

系统默认开启逐笔交易确认机制，不过用户可以手动关闭确认权限，允许 AI 智能体自主开展交易。AI 智能体只能动用转入独立代理账户内的资金。

Robinhood Markets 初期将向用户提供由 Anthropic 与 OpenAI 开发的大模型。Robinhood Markets 会通过自身平台向用户收取模型使用费；该公司同时说明，其中一款名为 Luna 的 OpenAI 模型在 2026 年剩余时间内可以免费使用。公司并未透露自身是否和这些 AI 服务商签订了收益分成协议。

Robinhood Markets 提示，用户需要为 AI 智能体完成的所有交易自行承担后果。同时该公司表示，目前还没有开展相关统计，尚未对比开设代理账户的用户与采用其他非自动化交易策略用户的投资收益情况。

Robinhood 认为，用户在逐步熟悉这项新技术的过程当中，一开始只会把一小部分资金投入代理账户。