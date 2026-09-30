“迄今最强效减肥药”：礼来 Lilly 公布三受体激动剂 Retatrutide 研究结果

IT之家 9 月 30 日消息，科技媒体 Ars Technica 今天（9 月 30 日）发布博文，报道称礼来公司（Eli Lilly）研发的三受体激动剂瑞他曲肽（Retatrutide）是“迄今为止最强效的减肥药”。

官方介绍如下：

Retatrutide 是一种处于研发阶段的每周一次给药的三激素受体激动剂，可激活人体内葡萄糖依赖性促胰岛素多肽（GIP）、胰高糖素样肽-1（GLP-1）和胰高糖素受体。

礼来公司昨日（9 月 29 日）在《新英格兰医学杂志》发表瑞他曲肽 TRIUMPH-1 后期临床试验结果，该试验于 2023 年启动，纳入 2,339 名受试者（成人肥胖或超重，且无 2 型糖尿病，但可有其他体重相关合并症），来自 11 个国家 131 个临床中心。受试者平均起始体重 113 公斤，平均体重指数（BMI）40。

受试者分为四组，分别接受 4 mg、9 mg、12 mg 瑞他曲肽或安慰剂治疗，最高剂量组在 80 周后平均减重 25%，延长治疗至 104 周后平均减重 30%。整体而言，超过三分之一服用瑞他曲肽的参与者减重超过 30% 。

除了减重外，该药物在亚组分析（subset analyses）展现多重健康益处。574 名膝骨关节炎患者膝关节疼痛最高减轻 62%；243 名阻塞性睡眠呼吸暂停患者每小时呼吸暂停事件次数最高减少 57%。

亚组分析是临床试验和流行病学研究中常用的统计方法，指将整体研究人群按特定特征（如年龄、性别、疾病严重程度、合并症、用药剂量等）划分为若干亚组，分别评估干预措施在各亚组中的效果差异。

在瑞他曲肽试验中，研究者对膝骨关节炎患者、阻塞性睡眠呼吸暂停患者、糖尿病前期患者等特定人群进行了亚组分析，以验证药物在这些合并症患者中是否同样有效，并量化具体获益幅度。

安全方面，试验结果表明瑞他曲肽与现有 GLP-1 及 GLP-1/GIP 药物相似。最常见不良反应为短暂的轻度至中度胃肠道症状，包括恶心、腹泻和便秘。

部分受试者报告头晕和低血压，在同时服用降压药的受试者中更常见。试验中 10 例发生心血管事件，10 例报告胰腺炎，后续需更大规模试验评估罕见风险。

试验局限性方面，该试验未将瑞他曲肽与现有疗法（如替泽帕肽）直接对比。其在减重和其他健康益处方面与现有药物的相对表现，需在未来试验中进一步探索。

IT之家查询公开资料，“礼来 Lilly”官方公众号今天公布三受体激动剂 retatrutide 研究结果，补充 TRIUMPH-2 研究（注：上文为 TRIUMPH-1 研究结果）显示，接受 retatrutide 12mg 治疗的肥胖合并 2 型糖尿病参与者在 80 周平均减重达 22.5kg（20.8%），且超过半数参与者的 BMI 不再达到肥胖诊断标准。

图源：礼来 Lilly 官方公众号

TRIUMPH-2 主要针对成人肥胖或超重合并 2 型糖尿病，样本量为 1,152 人，测试均为 80 周、随机、双盲、安慰剂对照、每周一次皮下注射 retatrutide（4/9/12 mg）对比安慰剂，配合饮食与运动。

参考

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