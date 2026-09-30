英特尔酷睿 Ultra 200S 处理器不兼容 8Gbit 颗粒，部分 8GB、16GB DDR5 老旧内存无法开机

IT之家 9 月 30 日消息，由于内存价格不断上涨，DIY 市场热情被严重消耗，但也有部分用户选择继续使用手上已有的老硬件 + 新硬件混搭的方式进行升级，也有部分新用户选择购买二手硬件。

有 Reddit 用户反馈称，将老平台上的 DDR5 内存插至英特尔酷睿 Ultra 200S（Arrow Lake）平台时，遇到了无法点亮、系统无法通过 POST 自检的问题。PCGH 昨日汇总相关案例后指出，问题可能与部分 8GB、16GB DDR5 内存条所采用的 DRAM 颗粒有关。

英特尔酷睿 Ultra 200S 数据手册中提到，其 DDR5 支持的 Die 密度仅有 16、24 和 32 Gbit 三种型号，并未列出 8 Gbit 颗粒；非 ECC UDIMM 配置同样从 16 Gbit 颗粒开始。

因此，酷睿 Ultra 200S 平台 + 老内存无法开机的问题与内存条容量并没有什么关系，但与内存条中搭载了多少颗 DRAM 芯片以及每颗芯片的组织方式有关。

例如，一根 8GB 内存可以采用 4 颗 16 Gbit 颗粒，也可以采用 8 颗 8 Gbit 颗粒，两者容量相同，但后者并不处于英特尔支持范围内。

同理，16GB 内存条也存在类似情况。采用 8 颗 16 Gbit x8 颗粒的 16GB 内存条受英特尔支持，而采用 16 颗 8 Gbit 颗粒实现的 16GB 内存条则不在官方支持列表中。例如上面提到的用户无法开机的案例中就出现了 SK 海力士 H-Die、H8A 等颗粒型号。

IT之家提醒：同一品牌甚至同一产品系列的不同批次内存，也可能因为更换 DRAM 颗粒而体现出不同的兼容性差异。因此，仅凭内存品牌、产品名称、频率和容量，并不能准确判断某一根内存是否属于受影响型号。

目前用户反馈存在问题的内存型号包括 KLEVV FIT V、V-COLOR XSKY、Patriot Venom 5、Patriot Elite 5，以及部分 G.Skill Flare X5。不过，这份名单并不完整，而且同一型号不同批次可能使用不同颗粒，因此不能据此判断某个系列的所有产品都无法兼容。

这一问题对于从 Alder Lake、Raptor Lake 等旧平台升级至 LGA1851 的用户尤其值得注意。此前能够正常运行的 DDR5 内存，安装到酷睿 Ultra 200S 平台后并不一定能够继续使用；即使内存容量、频率等规格看起来完全符合要求，也可能因为 DRAM 颗粒配置不同而无法开机。

因此，在为酷睿 Ultra 200S 平台选择 DDR5 内存条时，除了容量和频率，还应优先确认主板厂商的 QVL（Qualified Vendor List，合格供应商列表），并尽可能核实具体内存模组所采用的 DRAM 颗粒和组织方式。对于准备用旧 DDR5 内存升级 LGA1851 平台的用户，这一点尤其重要。