智能眼镜声学性能测试规范 10 月 2 日起正式实施，围绕“收音”“放音”两大模块建立标准化检测流程

IT之家 9 月 30 日消息，市场监管总局今日宣布，JJF 2385—2026《智能眼镜声学性能测试规范》国家计量技术规范（以下简称《规范》）将自 10 月 2 日起正式实施，为智能眼镜声学性能检测划定统一技术标尺。

官方表示，随着人工智能快速发展，智能眼镜被应用于大众日常生活与办公场景，成为人机交互的重要载体，通过蓝牙连接手机实现通话、音频播放、语音交互等核心功能，声学性能直接关系使用者使用体验和听力健康。

IT之家获悉，《规范》围绕“收音”“放音”两大模块建立标准化检测流程，重点划定三项关键评价维度：

一是 收音与播放的频率响应指标 ，保障录音、回放声音还原度，贴近人耳真实听觉感受；

二是 麦克风收音定向性能 ，考核设备对佩戴者人声和不同方向传来的其他声音的拾取能力，区分环境背景噪声；

三是播放漏声测试，防范声音外泄，保护用户通话、听音隐私，且相关测试须在消声室内开展，借助头和躯干模拟器、测量传声器、声学分析仪等专业高精度计量设备，最大限度规避环境反射声干扰，保证测试数据客观可靠。构建起智能眼镜声学性能完整测试体系。

官方表示，《规范》落地实施，为智能眼镜产品研发优化、出厂检验提供统一计量依据，引导企业立足真实佩戴体验改进声学设计，减少参数内卷，也为计量监管提供技术制度支撑，有力遏制参数虚标乱象，倒逼产品质量提升，守护消费者听力健康与通话隐私安全。