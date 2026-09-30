创意总监谈《巫师 3》DLC“旧时曲”：杰洛特身上还有更多值得讲的故事

IT之家 9 月 30 日消息，CDPR 的经典 RPG《巫师 3：狂猎》今天迎来大型更新《巫师 3：狂猎 — 重制版》，明年还将推出全新资料片“旧时曲”。

等到 DLC 发售时，距离原版问世已经过去 12 年。为什么时隔这么久还要继续讲杰洛特的故事？开发团队给出的理由很简单：觉得还有很多内容没有讲完。

CDPR 支持的 Fool's Theory 工作室创意愿景总监卡罗丽娜 · 库齐娅-罗科什告诉外媒 VGC：“这是一次很好的机会，我们可以围绕玩家熟悉的角色讲述新的故事，也能换一个角度去展现他们。”

“《旧时曲》首先仍是一部完整的资料片，会带来更加丰富的故事。与此同时，杰洛特最好的朋友也会和我们一起登场，而他的人生同样遇到了一些重要的事情，对吧？”

据IT之家了解，在《旧时曲》中，玩家熟悉的吟游诗人丹德里恩将进一步讲述他的过往，玩家也会前往他的故乡雷天哈普。杰洛特将在那里揭开隐藏的秘密，并解决几个相当难缠的家伙。

团队会专门为此制作一整部资料片，最初的想法就是进一步挖掘杰洛特身边的人物，看看这些角色身上还能讲出怎样的故事。

库齐娅-罗科什说：“我们一直想多讲讲那些对杰洛特很重要的人。我们并不是想刻意给什么事情画上句号，而是仍然觉得，杰洛特身上还有更多故事值得讲。”