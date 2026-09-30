重点整治短视频摆拍带娃送外卖、冒充医生律师、包装富二代名媛等，中央网信办部署开展专项行动

IT之家 9 月 30 日消息，为进一步推动短视频行业健康有序发展，营造风清气正的网络空间，近日，中央网信办印发通知，在全国范围内部署开展为期 2 个月的“清朗 · 整治短视频虚假人设乱象”专项行动。
中央网信办有关负责同志表示，本次专项行动重点整治以下 5 方面突出问题：
（一）假扮弱势群体问题。
一是假扮新就业群体，策划摆拍“带娃送外卖”“高学历送外卖”等情节，以渲染生活困顿、谋生艰辛等方式骗取公众同情。
二是假扮农户、山区困难群众、农村基层干部、农产品收购商等角色，打着助农名义带货。
三是假扮残疾人、重病人士，塑造极端困苦人设和悲惨身世。
四是假扮婚恋情感失意人士，引流牟利。
（二）虚构职业资质问题。
一是虚构履历、荣誉、职称、头衔等信息，冒充医生、律师、教师等身份，杜撰职衔、证书，输出诱导话术或低俗擦边信息，通过付费咨询、课程培训、引流带货等方式牟利。
二是使用与专业领域相关的模糊关键词，绕过平台对专业资质认证的要求，变相发布相关专业领域内容，传播不实信息误导公众。
（三）利用 AI 等仿冒人物问题。
一是通过 AI 合成虚假音视频等方式，假冒公众人物，实施虚假代言、营销等侵权违法行为。
二是冒充社会热点事件当事人、亲属等发布内容，或搬运内容开设“影子账号”，骗取网民关注、爱心捐款。
三是刻意在账号名称简介中关联知名公众人物，通过增删字词、添加符号、搬运视频等方式暗示获得授权。
（四）鼓吹奢靡迷信问题。
一是租借豪车豪宅、奢侈品，摆拍高档消费画面，包装富二代、名媛等豪门身份，炒作攀比炫富，引流牟利。
二是打造草根创业、奋斗逆袭人设，制造暴富假象，通过招商加盟、售卖货源、创业课程、付费社群等方式引流牟利。
三是包装风水大师、占星师、玄学导师等身份，输出迷信内容，以“改运消灾”等话术售卖商品、付费测算、私域导流牟利。
（五）编造冲突剧情问题。
一是假冒公益人士、志愿者等身份，自导自演救助他人、善待员工、虚假捐款等“行善救助”剧情，或人为制造巧合，虚构故事引流敛财。
二是编造家暴、辍学、弃养、失散、绑架等矛盾冲突、治安事件，误导网民，煽动社会恐慌、愤怒情绪。
三是炮制“人性测试”等矮化丑化特定地域或群体的短视频，虚假塑造“丑态”“整蛊”叙事，挑动群体对立，破坏社会和谐与精神文明建设成效。
IT之家从公告获悉，网信部门同时将采取以下治理措施：
一是加大违规账号和平台查处力度。依法从严打击借虚假人设恶意营销牟利、误导网民行为，依法从严打击通过 MCN 机构批量制作、多账号矩阵分发、跨平台搬运扩散等方式大规模炮制同质化虚假人设行为。对于性质恶劣的账号，坚决予以封禁。
二是强化短视频发布环节规范标注。对于未按要求进行内容标注的虚假人设类短视频，依法从严处置；督促网站平台切实履行内容审核义务，不得借已标注虚构演绎、AI 生成、营销、转载、个人观点等内容标签及无不良导向声明规避网络生态治理相关要求，从源头阻遏虚假人设类短视频的上传发布。
三是加强重点板块呈现管理。严禁在榜单、推荐等位置推送虚假人设类短视频。强化资质审核管理，对暂缺乏职业分类、资格标准、认证要求且有严重非法牟利空间的领域，分类纳入日常治理重点。
四是强化特定群体权益保障措施力度。紧抓内容创设、流量分发、审核管理等关键环节，对虚假打造“AI 霸总”“养生大师”等人设诱骗老年人、散布或集纳谣言贬损农村农民形象、冒充专业领域人士误导网民的短视频，依法依规严格处置。
中央网信办有关负责同志强调，各地网信部门要充分认识专项行动对于推动短视频行业健康有序发展、维护网民合法权益的重要意义，切实履行属地管理责任，督导网站平台对照整治重点，聚焦重点环节、版块深入自查自纠，全面排查问题漏洞，完善长效治理机制，确保专项行动取得实效。