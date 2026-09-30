重点整治短视频摆拍带娃送外卖、冒充医生律师、包装富二代名媛等，中央网信办部署开展专项行动

IT之家 9 月 30 日消息，为进一步推动短视频行业健康有序发展，营造风清气正的网络空间，近日，中央网信办印发通知，在全国范围内部署开展为期 2 个月的“清朗 · 整治短视频虚假人设乱象”专项行动。

中央网信办有关负责同志表示，本次专项行动重点整治以下 5 方面突出问题：

三是 假扮残疾人、重病人士，塑造极端困苦人设和悲惨身世。

一是 假扮新就业群体，策划摆拍“带娃送外卖”“高学历送外卖”等情节，以渲染生活困顿、谋生艰辛等方式骗取公众同情。

二是 使用与专业领域相关的模糊关键词，绕过平台对专业资质认证的要求，变相发布相关专业领域内容，传播不实信息误导公众。

一是 虚构履历、荣誉、职称、头衔等信息，冒充医生、律师、教师等身份，杜撰职衔、证书，输出诱导话术或低俗擦边信息，通过付费咨询、课程培训、引流带货等方式牟利。

二是 冒充社会热点事件当事人、亲属等发布内容，或搬运内容开设“影子账号”，骗取网民关注、爱心捐款。

一是 通过 AI 合成虚假音视频等方式，假冒公众人物，实施虚假代言、营销等侵权违法行为。

三是 包装风水大师、占星师、玄学导师等身份，输出迷信内容，以“改运消灾”等话术售卖商品、付费测算、私域导流牟利。

二是 打造草根创业、奋斗逆袭人设，制造暴富假象，通过招商加盟、售卖货源、创业课程、付费社群等方式引流牟利。

一是 租借豪车豪宅、奢侈品，摆拍高档消费画面，包装富二代、名媛等豪门身份，炒作攀比炫富，引流牟利。

三是 炮制“人性测试”等矮化丑化特定地域或群体的短视频，虚假塑造“丑态”“整蛊”叙事，挑动群体对立，破坏社会和谐与精神文明建设成效。

一是 假冒公益人士、志愿者等身份，自导自演救助他人、善待员工、虚假捐款等“行善救助”剧情，或人为制造巧合，虚构故事引流敛财。

IT之家从公告获悉，网信部门同时将采取以下治理措施：

一是加大违规账号和平台查处力度。依法从严打击借虚假人设恶意营销牟利、误导网民行为，依法从严打击通过 MCN 机构批量制作、多账号矩阵分发、跨平台搬运扩散等方式大规模炮制同质化虚假人设行为。对于性质恶劣的账号，坚决予以封禁。

二是强化短视频发布环节规范标注。对于未按要求进行内容标注的虚假人设类短视频，依法从严处置；督促网站平台切实履行内容审核义务，不得借已标注虚构演绎、AI 生成、营销、转载、个人观点等内容标签及无不良导向声明规避网络生态治理相关要求，从源头阻遏虚假人设类短视频的上传发布。

三是加强重点板块呈现管理。严禁在榜单、推荐等位置推送虚假人设类短视频。强化资质审核管理，对暂缺乏职业分类、资格标准、认证要求且有严重非法牟利空间的领域，分类纳入日常治理重点。