TP-Link 联洲首款 Wi-Fi 8 路由器 Archer 8 Ultra 上市，首发价 669.99 英镑

IT之家 9 月 30 日消息，当地时间 9 月 30 日，联洲国际旗下首款 Wi-Fi 8 路由器 TP-Link Archer 8 Ultra 在英国、澳大利亚、德国及部分其他市场同步开售。

英国价格为 669.99 英镑（IT之家注：现汇率约合 5,952 元人民币），后续将上调至 899.99 英镑。德国市场售价约为 799.90 欧元（现汇率约合 6,093 元人民币）。美国市场方面，TP-Link 家庭网络业务负责人表示正与监管机构协调推进，具体上市时间尚未公布。

该产品基于 IEEE 802.11bn 标准草案，理论三频无线聚合速率最高可达 19 Gbps，有线端口支持 10 Gbps 连接，内置 18 根高性能天线，厂商给出的覆盖面积约为 3600 平方英尺。

这款路由器在今年 8 月底至 9 月初在德国柏林举办的 IFA 2026 展会上首次亮相。TP-Link 方面称，该机采用博通 Wi-Fi 8 芯片，并搭载其自研的 Wi-Fi 8 StabilityEngine 技术，重点提升中远距离吞吐稳定性和干扰环境下的连接一致性。

有线接口方面，该路由器配备双 10 Gbps 自动感应 WAN / LAN 端口以及多个 2.5 Gbps 端口。

Wi-Fi 8 标准本身预计要到 2028 年左右才会最终定稿，早期产品可能通过后续固件更新补充部分特性。

与此同时，TP-Link 还公布了后续 Wi-Fi 8 产品规划：Deco 8 Ultra 三频 Mesh 系统计划于 2027 年第一季度推出，理论无线聚合速率最高 22 Gbps，三件套覆盖面积约 9800 平方英尺，可支持超过 200 台设备；Roam 8 旅行路由器以及相关扩展器、适配器等产品则安排在 2027 年第二季度陆续上市。

相关阅读：