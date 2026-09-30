阿里速卖通被曝正测试 Elite VIP 会员体系：年消费超 800 美元可获邀请，购物享额外 95 折

IT之家 9 月 30 日消息，据 The Information 今日报道，阿里巴巴旗下跨境电商平台“速卖通”（AliExpress）正测试一项全新的 Elite VIP 会员计划。

知情人士称，Elite VIP 采用邀请制，仅面向年消费额超 800 美元（IT之家注：现汇率约合 5,374 元人民币）的客户。

与亚马逊 Prime 付费订阅模式不同，该计划不收取额外会员费。会员权益包括大量商品额外 95 折、全天候在线客服以及便捷退货政策。该计划目前在澳大利亚、英国、德国、西班牙试点。平台计划下月拓展至更多欧洲市场以及韩国市场。

知情人士表示，速卖通也计划将 Elite VIP 推向美国市场，但落地时间尚未确定。平台内部预测，Elite 会员规模有望在今年年底达到 100 万人。

此外，阿里速卖通还准备推出其他举措，争取那些已经习惯在亚马逊下单的用户。例如在马德里、巴黎、华沙等物流基建成熟的欧洲城市试点次日达，优先覆盖本地仓发货商品。知情人士称，平台考虑将次日达拓展至更多市场。

根据企业依据《欧盟数字服务法》披露的数据，截至 6 月，速卖通欧洲月活用户 1.576 亿，亚马逊欧洲月活为 1.939 亿。速卖通在截至 6 月的季度实现营业利润。包含速卖通、东南亚电商 Lazada 等业务在内的阿里国际电商板块，该季度营收 40.9 亿美元（现汇率约合 274.76 亿元人民币），同比微降 1%。