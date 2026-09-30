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Meta 被曝将 AI 数据中心包装成实验性质以获取税收优惠，去年节省近 40 亿美元

2026/9/30 17:48:04 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 9 月 30 日消息，据纽约时报报道，马克 · 扎克伯格（Mark Zuckerberg）宣称，Meta 在人工智能领域的布局大获全胜。“我们在 AI 领域的投入，正在全面提速所有核心业务板块，”他向投资人表示，“无论是自身业务的发展势头，还是全行业的演进趋势，都印证了这一投资决策的正确性。”

然而在报税环节，Meta 向美国国家税务局 IRS 呈现的却是另一番景象。据四位了解该公司运营内情的人士透露，Meta 向税务部门辩称，其 AI 数据中心本质上只是一项随时可能面临失败的庞大实验

Meta 此举意在套用一项专为研发与实验设立的税收抵免政策。Meta 以此为其数据中心扩张申请了数十亿美元的税收减免。

“将 AI 数据中心包装成实验性质，这种做法可以说是相当离谱且大胆的，”咨询机构 BPM 专注研发税收抵免业务的合伙人安德烈 · 舍夫丘克（Andre Shevchuck）指出。

事实上，Meta 自家的财务会计人员也深知该策略缺乏充足的法律支撑。这家科技巨头在证券申报文件的细枝末节中坦言，由于“公司在研发税收抵免方面存在不确定性”，这笔高达数十亿美元的节税额度面临被 IRS 推翻的重大风险。

Meta 的具体操作如下：在税务申报中，该公司将其耗资数十亿美元的超大规模数据中心归类为“试制模型”。这项设立于 20 世纪 80 年代、旨在激励创新的税收抵免政策规定，企业采购的耗材物料可以享受税费返还，但核心前提是这些物料必须投入到实验性研发中，而不得用于常规商业运营。Meta 据此主张，其向英伟达等供应商采购的高昂 AI 计算芯片，属于上述实验的一部分，理应享受由公共财政（纳税人）买单的税务减免。

这一策略在 Meta 内部财务部门引发了担忧。此前，IRS 就曾多次对企业将常规物资采购纳入该项抵免的做法提出异议。尽管包括其他科技巨头在内的数千家企业也在享受研发税收抵免，但它们的抵免额绝大多数来自支付给研发人员与工程师的薪酬 —— 即真正承担创新工作的人力成本，而非大宗硬件采购。

财报文件显示，Meta 自两年前开始将数据中心支出纳入该税收抵免范畴。自此之后，公司凭此获得的税收减免额度一路飙升，仅去年一年就为其直接省下了近 40 亿美元（IT之家注：现汇率约合 268.71 亿元人民币）税款。该媒体查阅公开证券申报记录发现，Meta 目前已成为所有美股上市公司中该项税收优惠的最大受益者。

此前，Meta 就曾因滥用该项税收优惠而与 IRS 卷入一场数额庞大的税务纠纷 —— 该公司曾试图以此冲抵其首席执行官数十亿美元的天价薪酬。法庭文件显示，Meta 曾在 2013 年辩称，扎克伯格行使的 41 亿美元（现汇率约合 275.43 亿元人民币）股票期权属于研发支出，理由是他参与主导开发了诸如“动态消息”等核心软件。目前，IRS 正通过司法途径追缴 Meta 借此避税所得的 3.55 亿美元（现汇率约合 23.85 亿元人民币）款项。

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关键词：Meta

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