华纳《权力的游戏》首部院线电影定档 2029 年 6 月 6 日，剧情聚焦伊耿征服维斯特洛

IT之家 9 月 30 日消息，据 Variety 今日报道，华纳兄弟已确定权游 IP 首部院线电影《权力的游戏：征服者伊耿》（Game of Thrones: Aegon's Conquest）将于 2029 年 6 月 6 日全球上映。

该片目前已确定由 Owen Harris 执导，Beau Willimon 编剧。这部影片故事聚焦坦格利安家族先祖伊耿一世（Aegon I Targaryen）征服维斯特洛的历史，这一事件发生在《权力的游戏》电视剧故事线数百年前。伊耿一世此前尚未在影视作品中正式登场。

伊耿征服维斯特洛后建立坦格利安王朝，并将七大王国统一于铁王座之下。相关历史主要见于乔治 ·R·R· 马丁的《血与火》一书。

导演 Owen Harris 此前参与执导《权力的游戏》衍生剧《七王国的骑士》，同时担任该剧执行制片人。编剧 Beau Willimon 曾担任 Netflix 剧集《纸牌屋》的主创，并参与迪士尼《星球大战》剧集《安多》的创作。

目前影片尚未公布演员阵容，伊耿一世由谁出演也仍未确定。该片于 2026 年 4 月在 CinemaCon 上公布片名，当时华纳兄弟将其列入“2027 年及以后”的电影计划。

《权力的游戏》电视剧于 2011 年至 2019 年播出，共 8 季。围绕坦格利安家族的故事此前已经推出《龙之家族》，《七王国的骑士》则讲述另一段发生在原剧约 100 年前的故事。