磐镭 YO2 锐龙 AI Max+ PRO 495 版迷你主机上架：192GB+2TB 售价 49999 元

IT之家 9 月 30 日消息，磐镭今日宣布，搭载全新 AMD 锐龙 AI MAX+ PRO 495 处理器的旗舰级迷你工作站磐镭 YO2 开启预约，192GB 内存 + 2TB SSD 售价 49999 元。

这款迷你主机搭载 AMD 锐龙 AI MAX+ PRO 495，Zen 5 架构，拥有 16 核 32 线程，集成 Radeon 8065S 核显，NPU 算力 55 TOPS，总算力 131TOPS，TDP 峰值 160W 性能释放；配备 192GB LPDDR5X 8533 MHz 内存（至高可分配 160GB 作为独立动态显存），内置 3 个 PCIe 4.0 x4 2280 M.2 插槽。

这款迷你主机配备 2 个 USB4 40Gbps Type-C 接口、3 个 USB 3.2 Gen2 Type-A 接口以及 2 个 USB 2.0 接口；1 个 HDMI 2.1 接口 +1 个 DP 2.0 接口；板载 2 个 2.5G 有线网口，此外支持 WIFI 7 与蓝牙 5.4，搭载指纹识别模块。

IT之家获悉，这款迷你主机支持 4 台满配串联 640GB 显存，可运行超大量化大模型，支持 55W/85W/120W 三档功耗动态调节。

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