索尼《战神：劳菲》最新实机宣传片公开：港服 388 港币起已开放预购

IT之家 9 月 30 日消息，索尼今日公布了《战神：劳菲》最新实机宣传片。这款游戏已开启预购，将于 2027 年 2 月 16 日登陆 PlayStation 5 平台。

其中，PSN 港服标准版售价 388 港币（现汇率约合 332.2 元人民币），数字豪华版 438 港币（IT之家注：现汇率约合 375 元人民币）。预购奖励包括“最后的愿望”护甲套装、弗兰克黄金树叶外观装饰以及游戏内资源组合包。

数字豪华版除游戏本体外，还包括“黑暗炼金术”护甲套装、“黑暗炼金术”刀刃、“黑暗炼金术”蛇弓鳞、“黑暗炼金术”催化剂、数字迷你画册和官方数字原声带。

本作由圣莫尼卡工作室开发。主角不再是奎托斯，而是奎托斯之妻、阿特柔斯生母劳菲。作为一名身经百战的战士，劳菲能灵活运用各种技能，掌控战斗节奏。盔甲选项可让玩家挑选游戏增益效果、数值加成和独特外观。

玩家也可自定义其他装备，进一步强化不同游玩风格。游戏将深入探索劳菲的人性、坚韧与不完美之处。

开发团队称，本作将结合希腊时代的机动性与流畅感，以及北欧时代在世界构建与角色关系上的深度。官方表示，这将是一场既忠于《战神》系列核心精神，又让团队能大胆发挥创意的全新体验。