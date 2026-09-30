美国五角大楼 DMDC 遭黑客攻击：近 300 万人信息被泄露

IT之家 9 月 30 日消息，据 TomsHardware 今日报道，美国国防部（又称战争部）国防人力数据中心（DMDC）在 2025 年 10 月至 2026 年 7 月期间遭遇未授权用户访问。

美国国防部官员表示，此次事件涉及 276 万在世人员及 29.4 万已故人员的相关记录被泄露，泄露信息包括社会安全号码以及军事和文职人员的工作详情。该官员称，发现漏洞后 DMDC 立即修复，目前尚无证据表明被泄露数据遭到滥用。

DMDC（IT之家注：国防人力数据中心）是五角大楼主要人事数据库，存储超 6000 万条记录，涵盖现役、预备役、文职、承包商、退休人员、退伍军人及军属。

由于记录包含工作职责，泄露可能暴露受雇于国家安全敏感岗位的人员身份。即便数据未被滥用，也可能被留存待用。官方未说明幕后人员及漏洞发现方式。

与此同时，美国联邦调查局（FBI）也向员工通报了 FBIJobs.gov 招聘门户遭黑客攻击事件。有威胁行为者曾声称将发布 FBI 员工姓名、住址、联系方式、社会安全号码及出生日期等信息。

据 ABC News 报道，FBI 正按“每位员工个人信息均已泄露”的假设运作，并已开始通知受影响员工。FBI 表示，受影响系统 FBIJobs.gov 属于非机密系统。

黑客组织 Shinyhunters 周一改口称不会发布数据，称此事“不是勒索，不是敲诈，不是出于财务动机”，而是一场“营销活动”。

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