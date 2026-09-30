联想推出拯救者 R9 68 键磁轴电竞键盘：8KHz 轮询率，999 元

IT之家 9 月 30 日消息，联想推出拯救者 R9 68 键磁轴电竞键盘，今日开启预约，将于 10 月 16 日开售，售价 999 元。

这款键盘采用航空级铝合金外壳，采用阳极氧化 + 细腻喷砂工艺，可选拿铁磁轴 Pro 或紫璃磁轴 Pro；采用海王星 8K 电竞方案，可实现 0.001mm 高精度触发；拥有 8000Hz 硬件级轮询率，按键平均延迟约 0.1ms，最低可达 0.029ms。

这款键盘内置 4 挡预设配置（日常、游戏、野兽、超能电竞），可通过 Fn+O 一键快速切换；支持多种高级按键功能，包含动态键程（DKS）、双效点击（MT）、多段触发（MPT）、松开触发（END）、火力开关（TGL）。

这款键盘搭载 150 颗独立 ARGB 灯珠，三区独立光效；支持 LEGION Halo 联动光效模式，可实现键盘与拯救者笔记本、鼠标、耳机等全系设备灯效自动同步。

IT之家附这款新品详细参数：

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