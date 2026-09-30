B站开源 Index-Translate 多语言翻译模型家族，文本模型支持 150 种语言

IT之家 9 月 30 日消息，哔哩哔哩 Index LLM 团队今日正式发布 Index-Translate 模型，2B / 9B / 35B-A3B（preview）文本模型权重在 Hugging Face 与 ModelScope 开放。
Index-Translate 是基于 Qwen3.5 构建的多语言翻译模型家族。文本模型覆盖包括中文、英文在内的 150 种语言，支持术语、格式、保留内容等翻译指令，并将共同的多语基础扩展到语音、音节可控翻译和长文档翻译。
Index-Translate：翻译文本、结构化内容与社区表达。
Index-Echo：生成目标语言字幕或配音，配音时参考源语音的说话人声音特征。
Index-Homura：根据指定的目标音节数调整译文。
Index-NativeLong：输入完整文档，利用上下文维持前后联系。
以下为官方精选案例：
翻出社区表达中的意思
原文：狒瘾犯了就去打。在这个游戏社区语境中，“狒瘾”指想玩《最终幻想 XIV》的劲头又上来了。
|模型
|英文译文
|Index-Translate-9B
|When the FFXIV itch hits, just go play.
|Index-Translate-2B
|Go play when my FFXIV addiction kicks in.
|Hy-MT2-7B
|If you get monkey addiction, go fight.
按指定音节数调整译文
原文：生活两天，是一种什么体验。同一句话设置三个目标长度，Index-Homura-9B 给出不同措辞：
|目标 / 实际音节数
|英文译文
|10 / 10
|to live for two days. What would that be like?
|14 / 14
|What would it be like to live there for two days, I wonder?
|18 / 18
|What would it be like to live there for two days, trying to get by somehow?
长文翻到后面，人名仍然一致
在一篇约 32K tokens 的奇幻文本中，“王妃”是人物姓名。下表对比原生全文翻译，与同一 9B 模型采用相邻上下文及自动词表的分块翻译。
|原文位置
|Index-NativeLong-9B 原生全文
|同一 9B 分块翻译
|31.3%
|Mentor Wang Fei
|Instructor Wangfei
|56.6%
|Wang Fei
|the Dean
|84.8%
|Wang Fei
|The Queen Consort
IT之家附相关链接：
Demo：https://index-translate.bilibili.com/?p=/site/translate.html&lang=zh
Hugging Face：https://huggingface.co/collections/IndexTeam/index-translate
ModelScope：https://www.modelscope.cn/models/IndexTeam/Index-Translate-35B-A3B
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