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B站开源 Index-Translate 多语言翻译模型家族，文本模型支持 150 种语言

2026/9/30 21:24:53 来源：IT之家 作者：沁沧（实习） 责编：沁沧
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IT之家 9 月 30 日消息，哔哩哔哩 Index LLM 团队今日正式发布 Index-Translate 模型，2B / 9B / 35B-A3B（preview）文本模型权重在 Hugging Face 与 ModelScope 开放。

Index-Translate 是基于 Qwen3.5 构建的多语言翻译模型家族。文本模型覆盖包括中文、英文在内的 150 种语言，支持术语、格式、保留内容等翻译指令，并将共同的多语基础扩展到语音、音节可控翻译和长文档翻译。

  • Index-Translate：翻译文本、结构化内容与社区表达。

  • Index-Echo：生成目标语言字幕或配音，配音时参考源语音的说话人声音特征。

  • Index-Homura：根据指定的目标音节数调整译文。

  • Index-NativeLong：输入完整文档，利用上下文维持前后联系。

以下为官方精选案例：

  • 翻出社区表达中的意思

原文：狒瘾犯了就去打。在这个游戏社区语境中，“狒瘾”指想玩《最终幻想 XIV》的劲头又上来了。

模型英文译文
Index-Translate-9BWhen the FFXIV itch hits, just go play.
Index-Translate-2BGo play when my FFXIV addiction kicks in.
Hy-MT2-7BIf you get monkey addiction, go fight.

  • 按指定音节数调整译文

原文：生活两天，是一种什么体验。同一句话设置三个目标长度，Index-Homura-9B 给出不同措辞：

目标 / 实际音节数英文译文
10 / 10to live for two days. What would that be like?
14 / 14What would it be like to live there for two days, I wonder?
18 / 18What would it be like to live there for two days, trying to get by somehow?

  • 长文翻到后面，人名仍然一致

在一篇约 32K tokens 的奇幻文本中，“王妃”是人物姓名。下表对比原生全文翻译，与同一 9B 模型采用相邻上下文及自动词表的分块翻译。

原文位置Index-NativeLong-9B 原生全文同一 9B 分块翻译
31.3%Mentor Wang FeiInstructor Wangfei
56.6%Wang Feithe Dean
84.8%Wang FeiThe Queen Consort

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关键词：B站开源翻译模型

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