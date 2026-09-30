B站开源 Index-Translate 多语言翻译模型家族，文本模型支持 150 种语言

IT之家 9 月 30 日消息，哔哩哔哩 Index LLM 团队今日正式发布 Index-Translate 模型，2B / 9B / 35B-A3B（preview）文本模型权重在 Hugging Face 与 ModelScope 开放。

Index-Translate 是基于 Qwen3.5 构建的多语言翻译模型家族。文本模型覆盖包括中文、英文在内的 150 种语言，支持术语、格式、保留内容等翻译指令，并将共同的多语基础扩展到语音、音节可控翻译和长文档翻译。

Index-Translate：翻译文本、结构化内容与社区表达。

Index-Echo：生成目标语言字幕或配音，配音时参考源语音的说话人声音特征。

Index-Homura：根据指定的目标音节数调整译文。

Index-NativeLong：输入完整文档，利用上下文维持前后联系。

以下为官方精选案例：

翻出社区表达中的意思

原文：狒瘾犯了就去打。在这个游戏社区语境中，“狒瘾”指想玩《最终幻想 XIV》的劲头又上来了。

模型 英文译文 Index-Translate-9B When the FFXIV itch hits, just go play. Index-Translate-2B Go play when my FFXIV addiction kicks in. Hy-MT2-7B If you get monkey addiction, go fight.

按指定音节数调整译文

原文：生活两天，是一种什么体验。同一句话设置三个目标长度，Index-Homura-9B 给出不同措辞：

目标 / 实际音节数 英文译文 10 / 10 to live for two days. What would that be like? 14 / 14 What would it be like to live there for two days, I wonder? 18 / 18 What would it be like to live there for two days, trying to get by somehow?

长文翻到后面，人名仍然一致

在一篇约 32K tokens 的奇幻文本中，“王妃”是人物姓名。下表对比原生全文翻译，与同一 9B 模型采用相邻上下文及自动词表的分块翻译。

原文位置 Index-NativeLong-9B 原生全文 同一 9B 分块翻译 31.3% Mentor Wang Fei Instructor Wangfei 56.6% Wang Fei the Dean 84.8% Wang Fei The Queen Consort

IT之家附相关链接：

Demo ：https://index-translate.bilibili.com/?p=/site/translate.html&lang=zh

GitHub ：https://github.com/bilibili/Index-Translate

Hugging Face ：https://huggingface.co/collections/IndexTeam/index-translate

ModelScope：https://www.modelscope.cn/models/IndexTeam/Index-Translate-35B-A3B

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