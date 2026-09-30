TrendForce 预测：DRAM 内存、NAND 闪存合约价 2026Q4 还将上涨 15~20%

IT之家 9 月 30 日消息，TrendForce（集邦）今日发布存储器市场 2026Q4 走势预测：一般 DRAM 合约价将环比上涨 10~15%，计入 HBM 后的整体 DRAM 合约价上涨 15~20%；NAND 闪存整体合约价也将环比上涨 15~20%。

从整体上来看，DRAM 上游原厂将持续把先进制程产能投入高性能服务器产品，整体维持供应不足格局，但合约价涨势放缓；NAND 市场则呈现 AI 加速、消费性需求低但仍连带涨价的双轨走势。

▲ 图源：TrendForce

机构认为，PC DRAM 在 2027 年分得的产能恐将进一步下滑；服务器 DRAM 供不应求态势仍将持续；移动 DRAM、消费类 DRAM 虽涨势不变但涨幅将有所收敛。

另一方面，客户端 SSD 的原厂报价态度转趋弹性，涨幅受到抑制；企业级 SSD 整体涨幅将在 2026Q4 扩大；eMMC / UFS 等嵌入式闪存新增采购量相当有限；下游模组企业对 NAND 闪存晶圆的采购也渐趋保守。

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