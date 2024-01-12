复兴号 CR400AF-X 动车组首发上线 UFCS 支持：高铁无线快充迈入 30W 时代，半小时充至 60%

IT之家 10 月 1 日消息，9 月 30 日，第三代智能高铁 CR400AF-X 型动车组首次上线运营，从北京南开往杭州东的 G43 次列车成为首发车次，随后 G42、G35 京沪、京杭热门线路均已上线（仅复兴号商务座）。

该动车组由国铁集团主导、中车四方股份公司研制，搭载的无线充电功能使用我国自主推动的 UFCS（融合快速充电）无线充电技术规范。

据中国信息通信研究院总工程师魏然介绍，以往高铁等公共设施上的无线充电装置多采用无线充电联盟（WPC）的 Qi 规范，最高充电功率被限制在 15W 以下，实际使用中常出现“补能慢、发热快”问题。

此次 CR400AF-X 型动车组搭载的 UFCS 无线充电技术规范，能够支撑更高速的充电体验。随着支持 UFCS 无线充电的手机陆续发布，未来高铁场景下无线充电功率将提升至近 30W。在近 30W 功率下，半小时可将一部手机电量由 10% 充至 60% 左右。这意味着在高铁上，手机无线充电将从“能用”向“好用”迈进。

IT之家注：UFCS 是由中国信通院联合华为、OPPO、vivo、荣耀等企业牵头制定的融合快充协议，旨在让不同品牌的终端与充电设备之间实现互通互充。

近年来，无线充电技术已广泛应用于消费电子、智能家居、新能源汽车等领域。但国产品牌私有充电协议功率优势显著，各品牌互不兼容，制约用户体验与产业规模化。

面对标准功率受限、私有协议壁垒等核心挑战，中国信息通信研究院联合国内头部企业牵头启动了《移动终端融合快速充电无线充电技术规范》等系列标准起草工作。2025 年 12 月，该规范正式进入国标立项阶段。

魏然表示，UFCS 标准的核心价值在于“融合”二字，让不同品牌的终端与充电设备之间实现互通互充，使公共场景下的无线充电不再是“碰运气”，而是真正可靠的基础服务。标准统一意味着全产业链可协同发力，企业不必再为适配各家私有协议而重复投入，研发与认证成本随之降低，产品上市效率得以提升。

截至 2026 年 9 月 30 日，全国共有 319 款产品通过 UFCS 融合快充符合性认证，涉及 49 家企业的 104 款手机、17 款平板、2 款笔记本电脑、1 款无线数据终端、102 款充电器、12 款移动电源、6 款插座和 75 款芯片产品。

随着我国无线充电标准的推进，今年年底前将有多款支持 UFCS 无线充电的手机机型问世，届时旅客手中的设备与高铁上的充电板之间将实现“即放即充、跨品牌快充”。

从高铁车厢出发，UFCS 无线充电的应用前景正在铺展开来。未来在地铁、餐厅、按摩椅、公共长椅等更多公共设施上，UFCS 无线充电都有望落地。

公开资料显示，CR400AF-X 动车组于 2025 年启动研发设计，首列样车于 2026 年 8 月初在中车四方股份公司完成总装下线并出厂试验。此次首批 CR400AF-X 动车组共投用 6 列，后续将根据铁路部门安排增加上线数量、扩大开行范围。