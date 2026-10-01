美光科技 2026 财年年报归母净利润 849.69 亿美元，同比增长 895.07%

IT之家 10 月 1 日消息，美光科技今日发布 2026 财年（2025年9月5日～2026年9月3日）年报及第四财季（2026年5月29日～2026年9月3日）报告：

2026 财年年报 营业总收入 ：1331.88 亿美元（IT之家注：现汇率约合 8947.38 亿元人民币），同比增长 256.33%

毛利润 ：1075.04 亿美元（现汇率约合 7221.97 亿元人民币），同比增长 622.81%

毛利率 ：80.7%，同比增长 40.9 个百分点

归母净利润 ：849.69 亿美元（现汇率约合 5708.1 亿元人民币），同比增长 895.07%

经营现金流 ：896.75 亿美元（现汇率约合 6024.24 亿元人民币），同比增长 411.7%

基本每股收益 ：75.38 美元（现汇率约合 506.39 元人民币）

稀释每股收益 ：74.33 美元（现汇率约合 499.34 元人民币）

2026 财年第四财季 营业总收入 ：542.29 亿美元（现汇率约合 3643.03 亿元人民币），同比增长 379.27%，环比增长 30.81%

毛利润 ：470.47 亿美元（现汇率约合 3160.55 亿元人民币），同比增长 830.89%，环比增长 34.21%

毛利率 ：86.8%，同比增长 42.1 个百分点，环比增长 2.2 个百分点

归母净利润 ：377.01 亿美元（现汇率约合 2532.7 亿元人民币），同比增长 1077.79%，环比增长 33.49%

经营现金流 ：439.73 亿美元（现汇率约合 2954.04 亿元人民币），同比增长 667.42%，环比增长 73.2%

基本每股收益 ：33.36 美元（现汇率约合 224.11 元人民币）

稀释每股收益：32.87 美元（现汇率约合 220.82 元人民币）

AI 解读 本次美光科技 2026财年全年业绩大幅超出市场预期，创下历史纪录。 公司主营业务与财报亮点 美光科技是全球领先的半导体存储器与存储解决方案厂商，聚焦DRAM、NAND和NOR存储产品，核心服务AI、数据中心、汽车电子、移动终端等领域，AI驱动的存储需求增长是当前业绩爆发核心动力。

2026财年全年核心业绩表现： 营业收入达到 1331.88 亿美元（现汇率约合 8947.38 亿元人民币），去年同期为 373.78 亿美元（现汇率约合 2511 亿元人民币），同比大幅增长； GAAP归母净利润达到 849.69 亿美元（现汇率约合 5708.1 亿元人民币），去年同期仅为 85.39 亿美元（现汇率约合 573.64 亿元人民币），盈利规模同比大幅扩张； GAAP毛利率达到 80.7%，较去年同期提升超过40个百分点，盈利能力显著改善； 经营活动现金流净额达到 896.75 亿美元（现汇率约合 6024.24 亿元人民币），去年同期为 175.25 亿美元（现汇率约合 1177.3 亿元人民币），现金流大幅改善。

业务展望 公司预计 2027财年第一季度营业收入区间为 600 亿美元（现汇率约合 4030.72 亿元人民币） ～ 630 亿美元（现汇率约合 4232.25 亿元人民币），GAAP摊薄每股收益区间为 36.84 美元（现汇率约合 247.49 元人民币） ～ 38.84 美元（现汇率约合 260.92 元人民币），Non-GAAP摊薄每股收益区间为 37.15 美元（现汇率约合 249.57 元人民币） ～ 39.15 美元（现汇率约合 263 元人民币），公司管理层表示AI驱动需求叠加出色运营，预计2027财年业绩将更加强劲。 产品进展 已开始量产行业首款 512GB 高密度DDR5 RDIMM内存模块，速率可达9200 MT/s；

基于1-gamma工艺的8000 MT/s高速服务器RDIMM已完成多家客户验证；

多个高竞争力新品已开始出货，覆盖AI工作站、旗舰移动端、消费级SSD等多个领域，产品布局持续领先。

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