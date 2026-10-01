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谷歌最前沿 AI 模型：Gemini 4 Argon 登场，长周期代码工程 DeepSWE 测试超 Claude Opus 5.5

2026/10/1 6:57:36 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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感谢IT之家网友 HH_KK火瓶座Skyraver 的线索投递！

IT之家 10 月 1 日消息，谷歌昨日（9 月 30 日）发布 Gemini 4 Argon，称其为公司迄今最先进的 AI 模型，但目前并未面向公众全面开放。

定位方面，Gemini 4 Argon 是谷歌当前“最先进”模型，重点是长流程软件工程、企业知识工作和网络安全防御。官方称其在真实世界软件工程测试创纪录，网络安全基准并列第一，并在金融、法律等专业任务基准领先。

模型特性方面，Gemini 4 Argon 单次输出上限达到约 100 万 tokens，高于此前的 64,000 tokens，适合处理大型代码库、长文档和多阶段任务。

谷歌 DeepMind Gemini 产品负责人 Tulsee Doshi 表示：“Argon 是一个功能全面的模型，在多个领域都具备前沿能力。”

在新模型在某些编码和知识工作基准测试中处于最先进水平，在多个方面都优于竞争对手 OpenAI 的前沿模型 GPT-6 Astra。

性能方面，谷歌宣称其 DeepSWE v1.1 得分为 77.9%。Claude Opus 5.5 的得分为 74.2%，GPT-6 Astra 的得分为 74.1%。

安全防御性能方面，谷歌对 Gemini 4 Argon 进行了训练，使其“在网络安全防御方面能力超群”，比 3.8 Flash Cyber 有了显著提升。在评估模型修复安全漏洞能力的 CWE-bench v1 测试中，Argon 以 68% 的最高分并列第一。

评测项目Gemini 4 Argon对比 / 排名主要考察能力
DeepSWE v1.177.9%第 1；Claude Opus 5.5 为 74.2%，GPT-6 Astra 为 74.1%长周期、真实软件工程任务
Vibe Code Bench91.9%领先竞争模型自然语言到代码、应用构建
CWE-bench v168%并列第 1自动发现并修复软件安全漏洞
AutomationBench51.3%第 1跨业务软件的端到端自动执行
LVBench91.7%当前最佳 / State of the art长视频理解
GraphWalks，0–128K99.7%极高水平长上下文图结构推理
GraphWalks，256K–1M84.2%明显领先超长上下文推理
Agent’s Last Exam39.5%高于 GPT-6 Astra 的 34.2%综合代理与知识推理
Vals Index68.9%高于 GPT-6 Astra 的 63.1%、Claude Opus 5.5 的 67.0%金融、编程、法律、税务等经济任务
Artificial Analysis Intelligence Index53与 GPT-6 Astra 持平多项综合智能与代理能力

分发方面，谷歌表示会分阶段发布，第一阶段通过名为 Fairwind Program 的计划，提供给受信任的网络安全防御者，并参与美国政府的自愿预发布模型访问流程。

费用方面，谷歌计划先向付费 API 客户和 Google AI Ultra 用户开放，之后再扩大到企业和普通消费者：

项目初始价格后续价格
输入 tokens每百万 2 美元（IT之家注：现汇率约合 13.4 元人民币）每百万 4 美元（现汇率约合 26.9 元人民币）
输出 tokens每百万 10 美元（现汇率约合 67.2 元人民币）每百万 20 美元（现汇率约合 134.4 元人民币）
缓存输入 tokens输入价格的约 95% 折扣
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关键词：谷歌GeminiAI

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