谷歌最前沿 AI 模型：Gemini 4 Argon 登场，长周期代码工程 DeepSWE 测试超 Claude Opus 5.5

IT之家 10 月 1 日消息，谷歌昨日（9 月 30 日）发布 Gemini 4 Argon，称其为公司迄今最先进的 AI 模型，但目前并未面向公众全面开放。
定位方面，Gemini 4 Argon 是谷歌当前“最先进”模型，重点是长流程软件工程、企业知识工作和网络安全防御。官方称其在真实世界软件工程测试创纪录，网络安全基准并列第一，并在金融、法律等专业任务基准领先。
模型特性方面，Gemini 4 Argon 单次输出上限达到约 100 万 tokens，高于此前的 64,000 tokens，适合处理大型代码库、长文档和多阶段任务。
谷歌 DeepMind Gemini 产品负责人 Tulsee Doshi 表示：“Argon 是一个功能全面的模型，在多个领域都具备前沿能力。”
在新模型在某些编码和知识工作基准测试中处于最先进水平，在多个方面都优于竞争对手 OpenAI 的前沿模型 GPT-6 Astra。
性能方面，谷歌宣称其 DeepSWE v1.1 得分为 77.9%。Claude Opus 5.5 的得分为 74.2%，GPT-6 Astra 的得分为 74.1%。
安全防御性能方面，谷歌对 Gemini 4 Argon 进行了训练，使其“在网络安全防御方面能力超群”，比 3.8 Flash Cyber 有了显著提升。在评估模型修复安全漏洞能力的 CWE-bench v1 测试中，Argon 以 68% 的最高分并列第一。
|评测项目
|Gemini 4 Argon
|对比 / 排名
|主要考察能力
|DeepSWE v1.1
|77.9%
|第 1；Claude Opus 5.5 为 74.2%，GPT-6 Astra 为 74.1%
|长周期、真实软件工程任务
|Vibe Code Bench
|91.9%
|领先竞争模型
|自然语言到代码、应用构建
|CWE-bench v1
|68%
|并列第 1
|自动发现并修复软件安全漏洞
|AutomationBench
|51.3%
|第 1
|跨业务软件的端到端自动执行
|LVBench
|91.7%
|当前最佳 / State of the art
|长视频理解
|GraphWalks，0–128K
|99.7%
|极高水平
|长上下文图结构推理
|GraphWalks，256K–1M
|84.2%
|明显领先
|超长上下文推理
|Agent’s Last Exam
|39.5%
|高于 GPT-6 Astra 的 34.2%
|综合代理与知识推理
|Vals Index
|68.9%
|高于 GPT-6 Astra 的 63.1%、Claude Opus 5.5 的 67.0%
|金融、编程、法律、税务等经济任务
|Artificial Analysis Intelligence Index
|53
|与 GPT-6 Astra 持平
|多项综合智能与代理能力
分发方面，谷歌表示会分阶段发布，第一阶段通过名为 Fairwind Program 的计划，提供给受信任的网络安全防御者，并参与美国政府的自愿预发布模型访问流程。
费用方面，谷歌计划先向付费 API 客户和 Google AI Ultra 用户开放，之后再扩大到企业和普通消费者：
|项目
|初始价格
|后续价格
|输入 tokens
|每百万 2 美元（IT之家注：现汇率约合 13.4 元人民币）
|每百万 4 美元（现汇率约合 26.9 元人民币）
|输出 tokens
|每百万 10 美元（现汇率约合 67.2 元人民币）
|每百万 20 美元（现汇率约合 134.4 元人民币）
|缓存输入 tokens
|输入价格的约 95% 折扣
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