微软夏尔马回应称 XBOX 不会出售，将竭尽所能推动游戏业务重回增长

IT之家 10 月 1 日消息，游戏媒体 kotaku 昨日（9 月 30 日）发布博文，报道称针对“微软考虑出售 Xbox 游戏业务”的传闻，微软 XBOX 首席执行官阿莎 · 夏尔马（Asha Sharma）予以明确否认，强调“ XBOX 不会出售”，并强调团队将与微软长期合作、推动业务重回增长轨道。

IT之家援引博文报道，该传闻可以追溯到 2026 年 6 月，科技媒体 The Information 报道称，微软内部曾讨论过重组 XBOX 为全资子公司、甚至未来可能分拆或出售的选项。

随后 Xbox 部门经历大规模裁员、工作室调整、Game Pass 策略变化等“重置”（reset）动作，外界因此猜测这些举措是在为“剥离 XBOX”做准备。

在接受《纽约时报》的专访中，夏尔马直接回应了相关猜测，表示：“XBOX 是非卖品”，并强调微软会“不惜一切代价让公司走向成功”，包括寻找合适的合作伙伴关系与运营模式，但目标是在微软体系内实现增长。

她还强调：“我们与微软还有很长的路要走，我们将从长计议（take the long-term view）。”该媒体解读认为，微软当前的重组聚焦内部瘦身，减少管理层级、剥离小型工作室、集中资源打造头部 IP 与订阅服务。

微软 CEO 萨提亚 · 纳德拉（Satya Nadella）近期也提到 Xbox 需要“可持续的商业模式”并恢复增长，但并未释放退出游戏业务的信号。