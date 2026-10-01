初探安卓 7.0 测试版苹果 Apple Music：首迎液态玻璃设计

IT之家 10 月 1 日消息，科技媒体 9to5Google 昨日（9 月 30 日）发布博文，报道称苹果已面向安卓平台，推出 7.0 测试版 Apple Music 应用，在 iOS 平台推出一年后首次在安卓上引入“液态玻璃”设计语言。

外观方面，安卓 7.0 测试版 Apple Music 现在采用悬浮式底部栏，让用户可同时看到上方、下方和两侧内容。

导航栏带有少量半透明效果，用户能够看到下方的纯色背景。与 iOS 版不同，滚动屏幕不会将底部栏折叠成更紧凑版本，所有内容保留原位。上方小播放器采用相同处理方式，不再与底部栏对齐。

应用顶部栏已更新，页面标题和溢出菜单位于同一行。三点图标不再是红色，改为放置在圆形容器中。“库”标签页更新最为显著，“编辑固定项”（Edit Pins）和“编辑分类”（Edit Categories）现在调整到溢出菜单（指界面右上角的 "⋮" 图标，点击后展开更多选项的菜单）。

新版还改进艺术家页面，背景根据封面图片进行主题化处理。这与 iOS 设计风格更加一致，播放按钮更加醒目，信息页面不再位于页面底部。分享按钮移至右上角。IT之家附上相关图片如下：

设置页面进行现代化改造，分组更加合理。正在播放功能没有重大变化，iOS 版也未进行重大更新。Apple Music 7.0 的状态栏和导航栏现在采用边缘到边缘设计。

以上左侧为现有版本，右侧为 7.0 测试版