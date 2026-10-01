特斯拉 Model 3 配置升级：16 英寸中控屏、浅灰色高级内饰，新增交流外供电功能

IT之家 10 月 1 日消息，据特斯拉官方消息，Model 3 车型迎来更新：现款在售 Model 3 全系车型升级 16 英寸高清触摸屏，并可选购浅灰色高级内饰；同时，Model 3/Y 全系在售车型上线交流外供电功能。购车层面，2026 年 10 月 31 日（含）前下单 Model 3，可享限时尾款立减 5000 元；叠加相关权益后，Model 3 售价 222,500 元起。

从配置变化看，Model 3 现款在售车型将重点升级座舱交互硬件：16 英寸高清触摸屏主打更高分辨率与更高刷新率，覆盖导航、影音、游戏等场景。内饰部分，新车新增浅灰色高级内饰选装，官方介绍称搭配黑色织物顶棚，质感更高级。

在用车场景拓展上，Model 3/Y 全系在售车型新增交流外供电功能，最高功率 2200W，理论上可同时带动约 600W 便携电饭煲、约 1kW 电火锅以及约 600W 便携电热水壶。需要留意的是，该功能需另购特斯拉交流外供电适配器，Model Y L 除外。

IT之家注意到，促销政策方面，即日起至 2026 年 10 月 31 日（含）下单 Model 3，并按订单条款提车，可享尾款立减 5000 元。官方还给出“金秋组合福利”：包括 5 年 0 息金融方案，尾款立减后首付 7.99 万元、月供低至约 2377 元；另有 8000 元保险补贴、8000 元限时车漆选装福利，以及三种特享充电权益可选。