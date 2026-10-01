阿斯顿 · 马丁全新 DBX GT 发布：强调“精致豪华”，最大输出 717 马力

IT之家 10 月 1 日消息，北京时间今天（1 日）凌晨，阿斯顿 · 马丁全新 DBX GT 正式发布。不同于 DBX S 等版本，DBX GT 没有把性能作为主要卖点，而是在标准版基础上强化豪华和精致。

外观方面，DBX GT 换上专属双叶片式前格栅，可选择亮色或深色饰面，两侧进气口也重新设计。新车还增加两段式金属侧饰板，前保险杠、侧裙和后扩散器均采用与车身相同的颜色，并配备 22 英寸缎面钛色钻石切割锻造轮圈和四季轮胎。DBX S 上颇为特别的叠置式排气布局也被取消，取而代之的是造型更传统的双边四出抛光排气管。

相比外观，座舱是 DBX GT 变化更明显的地方。前后排座椅均增加 10mm 厚的记忆泡棉，提升乘坐时的承托感。每张前排座椅使用的缝线总长达到 691m，表面还有超过 3200 个打孔。

后排两侧改用独立座椅，不再采用 DBX 其他版本的连体式座椅。中央仍留有第三个座位，空间稍显局促。新车提供了专属单色、双色和三色内饰方案，并重新设计缝线样式。

IT之家发现，车内还增加阳极氧化金属驾驶模式旋钮，标配全景玻璃车顶，并使用更多隔音材料。半苯胺真皮和厚绒脚垫进一步强化了座舱的豪华氛围。

阿斯顿 · 马丁强调，DBX GT 追求的是精致感而非单纯强化性能。其动力系统仍与 DBX S 相同，搭载 4.0L 双涡轮增压 V8 发动机，6250rpm 时可输出 717 马力，3000-5250rpm 可提供 900N·m 峰值扭矩，与发动机匹配的是 9 速自动变速箱。

DBX GT 整备质量达到 2245kg，但从静止加速至 96km/h 仍只需 3.1 秒，最高车速达到 310km/h。阿斯顿 · 马丁还重新调校排气声浪，并增加更安静的 GT 模式；想完整感受 V8 发动机特性的消费者，可以切换至 Sport 或 Sport+ 模式。

各市场售价尚未公布。阿斯顿 · 马丁称，首批新车将在第四季度交付客户。