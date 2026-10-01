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HAVN HS 360 机箱发售：标准版 999 元，VGPU 套装 1499 元

2026/10/1 9:35:11 来源：IT之家 作者：溯波（实习） 责编：溯波
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IT之家 10 月 1 日消息，HAVN（辉帆）现已在电商平台销售 HS 360 机箱，标准版 999 元、显卡竖装套件（含 PCIe Gen5 延长线、风道导流板）的 VGPU 套装 1499 元。

HS 360 机箱三维 490.9 × 242.1 × 520.9 (mm)，属于中塔 ATX 类型。其采用左右分舱布局，配备 R7.5mm 大曲率全景钢化玻璃面板，兼容背插主板，支持 430mm 显卡、230mm 电源、170mm 处理器散热器。

其右侧安装区域可在 3 个 120mm 风扇位 / 2 个存储架（每个存储架提供 1 个 3.5" 盘位或 2 个 2.5" 盘位）/ 1 个风扇位 + 1 个存储架等方案间灵活组合，还支持 VESA 壁挂副屏支架，预留 425×140 (mm) 显示区域。

该机箱四面配备防尘滤网；内置 8 口 PWM 集线器；外部提供 1 个 USB-C 10Gbps、2 个 USB-A 5Gbps、1 个 3.5mm 音频插孔。

京东 HAVN HS 360 机箱 999 元直达链接

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关键词：机箱HAVN

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