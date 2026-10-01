应对 AI 爬虫：Reddit 将关停 RSS 订阅、终止公共 API 访问

IT之家 10 月 1 日消息，当地时间周三，Reddit 公布了多项面向版主与开发者的更新，与此同时，对于希望互联网保持更高开放度的支持者而言有一则坏消息：Reddit 即将停止对 RSS 订阅源的支持。

Reddit 方面表示，RSS 如今已经沦为“大规模数据爬取与自动化滥用行为的常用入口”，正是出于这一原因，平台决定逐步关停 RSS 订阅源功能。

该平台在公告中写道：“我们清楚长期以来 RSS 一直是开放互联网当中深受大家喜爱的组成部分，也感谢所有借助 RSS 持续关注 Reddit 内容的用户。”公告同时公布，平台的公共应用程序接口（API）将于 2027 年 3 月正式关闭。

Reddit 表示将从 11 月 13 日起停止支持 RSS 功能。

据IT之家了解，RSS 的全称是简易信息聚合（Really Simple Syndication / Rich Site Summary），属于一种网页订阅源。借助这套标准化格式，用户与各类应用程序就可以获取网站的更新内容。这种格式在博客盛行的年代格外受欢迎，用户能够通过新闻阅读应用订阅站点的新帖子。谷歌曾经运营过一款受众最广的 RSS 阅读器，但已于 2013 年将其关停，此后市场份额便交由 Feedly 这类企业以及其他独立应用占据。

Reddit 做出关停 RSS 订阅源的决定之际，该论坛平台海量的用户生成内容，正通过人工智能数据授权交易发展成为一门可以为公司创收的副业。

Reddit 披露，第二季度除去广告之外的“其他收入”同比上涨 24%，达到 4,300 万美元（IT之家注：现汇率约合 2.89 亿元人民币）。由此不难理解，Reddit 并不希望再任由这些数据被免费获取。

对于以往依靠 RSS 频道接收提醒的版主，Reddit 现在建议转而使用 Devvit 平台上的 Discord 中继应用。官方提示各个版主及其团队应当重新梳理现有工作设置，在 11 月 13 日正式关停之前完成工作流程迁移，避免后续业务中断。不过 Reddit 也说明，如果是版主社区之外的外部订阅用途，目前并没有可以替代 RSS 订阅源的方案。

不少版主已经对此表达担忧，担心这次变动会干扰自身的工作流程。早前 Reddit 就曾放出风声，准备下架 RSS 功能，当时就已经有许多版主抱怨，一旦失去 RSS，他们管理论坛的工作将变得难以开展。与此同时，大量普通用户也强调，RSS 是他们浏览 Reddit 内容很重要的一种方式。

RSS 相关调整只是该公司周三发布的多项更新当中的一项。另一项重大改动是公共应用程序接口（API）也即将关闭。

公共 API 访问权限将于 2027 年 3 月到期终止。所有依靠该接口自动读取 Reddit 讨论内容的工具都会因此受到影响，其中包括舆情监测产品、研究人员使用的工具以及人工智能助手这类 AI 产品。目前这些 AI 助手可以直接调取 Reddit 的内容回答问题；公共 API 关闭之后，相关产品如果想要获取平台数据，就必须和 Reddit 签署商业合作协议。

除此之外，Reddit 还更新了规则中心（Rules Hub）的建设进度以及自动版主（auto‑mod）的相关改动，并且表示正在为传统纯文字版本站点 Old Reddit 增设防护机制。防护措施包括，仅限已登录的版主以及近期活跃用户访问。Reddit 同样称，之所以做出这一系列调整，也是为了应对“恶意爬取与自动化流量”问题。

Reddit 表示，未来几个月之内，Old Reddit 的登录访问权限将会做出限制，仅保留过去六个月内曾经使用过该旧版站点的用户。

平台同时提醒开发者：如果正在开发已经获得许可的第三方应用以及机器人程序，请务必在 2027 年 1 月 12 日之前完成注册，防止后续服务中断。一旦超过该日期，凡是没有完成注册的开发者，其 API 访问权限将会被 Reddit 收回。