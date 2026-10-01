机械师 14 Ultra 轻薄本 X7 358H 款上架：1.1kg，到手价 7224.15 元

IT之家 10 月 1 日消息，机械师 (MACHENIKE) 现已在电商平台上架搭载英特尔酷睿 Ultra X7 处理器 358H 的机械师 14 Ultra 轻薄笔记本电脑。

其配备 32GB LPDDR5X 内存、1TB PCIe Gen4 SSD 存储，首发价 8499 元、国家补贴到手价 7224.15 元，10 月 8 日开售。

这一版本的机械师 14 Ultra 拥有全金属机身，A/D 两面为阳极氧化航空铝材，铝镁合金提升机身刚性，轻约 1.1kg、薄约 15.9mm。

其内置双风扇双热管散热系统，支持 40W 性能释放；配备 14" 2.8K 120Hz 400nits 屏幕；集成 70Wh 电池；搭载 2MP IR 摄像头；拥有雷电 4 接口。

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