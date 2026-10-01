eSIM + 实体卡：华为 Mate 90 Pro Max 旗舰手机官宣业界首发四卡三待功能

IT之家 10 月 1 日消息，在今天的华为 Mate 90 系列及全场景新品发布会上，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东宣布，通过 eSIM + 实体卡，华为 Mate 90 Pro Max 旗舰手机业界首发四卡三待功能。

官方宣传页面显示，华为 Mate 90 Pro Max 手机的信号状态栏也会同步显示三卡信号，主卡完整显示 + 副卡堆叠显示，并支持三卡 5A 通信同时在线。

据IT之家了解，eSIM 是 Embedded SIM 的简称，eSIM 是实体 SIM 卡的升级和演进，使用 eSIM 后无需实体 SIM 卡即可激活移动网络运营商提供的号码。eSIM 和实体 SIM 卡的手机业务功能一致，支持语音通话、短信收发、数据上网等通信功能，并可按需开通国际漫游等业务。

去年 12 月，华为就在 Mate 80 RS | ULTIMATE DESIGN 非凡大师手机上带来了 eSIM 卡功能，最多支持四个号码，包括两种实体卡 + 双 eSIM。

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