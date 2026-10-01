9499 元起华为 Mate 90 Pro Max 手机发布：麒麟 9050 Pro、连续可变光圈主摄、双层 OLED 面板

IT之家 10 月 1 日消息，在目前正在进行的 HUAWEI Mate 90 系列及全场景新品发布会中，华为 Mate 90 Pro Max 手机正式发布，定价 9499 元起。

12GB RAM + 512GB 存储空间（麒麟 9050）：9499 元

16GB RAM + 512GB 存储空间（麒麟 9050 Pro）：9999 元

该机提供 IP68/IP69 认证，外观方面采用中轴对称设计，匹配一体机身，号称从璀璨宝石中汲取灵感，提供翡冷翠、玫瑰金、晶钻白、曜石黑四种配色可选。手机背面使用晶格设计，采用悬浮星环摄像头模组。

该机正面搭载一块 6.9 英寸双层 OLED 面板（1% APL 峰值亮度达 12000 尼特，支持 BT.2020 广色域），匹配第三代昆仑玻璃，拥有 3D 深感摄像头。

该机后置第三代红枫原色摄像头，匹配 50Mp F1.4-4.0 连续可变光圈 1/1.28 英寸 RYYB 主摄（提供 18EV 动态范围）、50Mp F2.1 4 倍光学变焦长焦、40Mp F2.2 RYYB 超广角。拥有直播模式、睿影红枫人像等特性。

该机至高搭载 9 核 16 线程麒麟 9050 Pro 芯片，每平方毫米拥有 2.38 亿个晶体管，搭载马良 GPU 及达芬奇架构 NPU，至高提供 16GB RAM 和 512GB 存储空间。

通话方面，该机搭载巴龙基带，支持四卡三待，同时采用 Wi-Fi 融合天线设计，提供 5A 速度。同时还支持静谧通话特性，拥有三振膜防漏音功能。还支持“广电级”直播。

该机搭载 6800 mAh 电池，提供至高 45 小时长视频播放时间、23 小时短视频播放时间、25 小时户外运动导航时间。