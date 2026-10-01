交通运输部：国庆假期全国高速公路日均流量约 6280 万辆次，今天很可能是车流量最大一天

IT之家 10 月 1 日消息，据央视新闻，交通运输部昨天（9 月 30 日）发布了国庆假期全国公路网运行研判。假期里全国高速公路日均流量约 6280 万辆次，今天很可能是假期高速车流量最大的一天。

国庆节假期出行以跨区域长线旅游、探亲为主，出行距离更长、覆盖范围更广。

10 月 2 日至 6 日，高速公路总流量维持在 6200 万至 6400 万辆次左右，出行以景区间串联漫游、区域内短途转场流动为主，后期返程车流呈分散释放态势，大城市进城方向、省际返程主干线仍然压力较大；10 月 7 日假期最后一天，晚间临近免费通行截止时点，部分路段可能出现小客车短时集中驶出高速公路情况。

国庆节假期，新能源汽车日均流量约 1680 万辆次，占日均总流量约 27%。长距离出行对补能需求更大，高峰时段部分服务区充电压力大。

交通运输部预计，今年的国庆假期，新能源出行车辆将是日常的 1.8 倍，各地运用新技术，加大大功率充电桩的建设，保障新能源车主绿色出行。

为保障新能源汽车车主高效便捷出行，国家电网在易发生排队站点计划提前部署应急充电枪 435 个，提升应急保障能力。

IT之家获悉，国家电网智慧车联网平台数据预测，今天出行的新能源汽车充电高峰集中在 7 时到 20 时，平台充电电量预计超 3865 万千瓦时，比去年同期峰值增长 18.76%。

本月 5 日和 6 日是返程核心时段，届时高速公路充电车辆将大幅增加，充电高峰时段分别为 5 日 11 时到 21 时，6 日 10 时到 22 时。

分区域看，预计浙江、江苏、安徽、山东等省份的高速公路充电量将创历史新高。从高速公路看，长深、沈海、沪昆高速的新能源充电桩最为繁忙。