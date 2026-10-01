2027 款极氪 001 计划明年一季度上市，将延续经典原创猎装造型

IT之家 10 月 1 日消息，极氪今日发布“极氪 001 车型更新计划预告”，正式宣布 2027 款极氪 001 计划于 2027 年第一季度上市。同时，焕新极氪 001 公布 10 月限时购车权益。

官方表示，焕新极氪 001 上市已近一年，期间收到大量用户关于改款期待与建议；此次提前释放更新计划，意在让用户更充分获取信息、从容规划购车安排。

根据预告，2027 款极氪 001 将延续经典原创猎装造型，并保持全栈 900V 高压架构等核心硬核实力；在此基础上，新车将进一步强化功能配置舒适度、提供更多个性化风格选项，并丰富产品矩阵，以覆盖更多猎装用户的迭代需求。

极氪强调，极氪 001 的猎装造型已成为“经得起时间考验和用户认可”的原创经典；同时在售焕新极氪 001 仍具备较强产品力：全系标配领先一代的全栈 900V 高压架构，官方称其充电速度为“全球量产最快”；最大 925 匹动力性能同级领先，后备厢最大可拓展至 2144 升，空间跨品类领先；并标配全车座椅 3D 深层按摩、29 扬声器 4680 瓦“海豚音”剧院级音响等豪华配置。极氪表示，极氪 001 产品实力领先一代，是同级的价值标杆和用户首选。销量方面，官方披露极氪猎装全球累计销量已突破 40 万台，稳居全球猎装销量第一。

IT之家注意到，伴随更新计划预告，焕新极氪 001“10 月限时购车权益”同步公布：2026 年 10 月 1 日 0:00 至 10 月 31 日 24:00（含），支付定金 5000 元的用户可享多项限时权益。基础权益包括保险补贴 10000 元，以及金融方案、尾款立减、选装基金等“限时权益四选一”。

针对不同版本，权益进一步细分。五周年纪念版限时赠送极氪 ×KW 五周年纪念礼盒及赛道驾驶培训。Ultra+ 版可免费获得价值 20000 元的 22 英寸星辉锻造轮毂 +Brembo 六活塞卡钳、价值 8000 元的碳纤维轻量化后视镜壳体；“伊姆斯躺椅”模式限时优惠价 3000 元（原价 6000 元），哑光岩灰外饰色限时优惠价 8000 元（原价 30000 元），并可免费获赠价值 6000 元的外饰色，涵盖冰川银、晨雾米、星穹灰、暗夜紫、猎装绿、星际紫。Ultra 版与 Max 版则免费赠送价值 11000 元的 21 英寸轮毂；智能感应自动门套装限时优惠价 7500 元（原价 16000 元），浩瀚星空顶套装限时优惠价 15000 元（原价 20000 元）；“伊姆斯躺椅”模式、哑光岩灰外饰色及价值 6000 元外饰色赠送政策与 Ultra+ 版保持一致。

此外，焕新极氪 001 全系可享三项覆盖性权益：免费升级价值 35000 元的千里浩瀚 H7 G-ASD 进阶辅助驾驶系统终身功能体验；免费赠送价值 6999 元改色膜；7kW 智能家充桩套餐（10 米）限时优惠价 2999 元。极氪提示，权益详情以极氪 App《焕新极氪 001 10 月限时购车权益》或咨询专属极氪伙伴为准。