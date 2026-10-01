上汽通用五菱 9 月销量 132045 辆，1-9 月全球销量超 105 万辆

IT之家 10 月 1 日消息，据上汽通用五菱官方发布的销售数据，2026 年 1—9 月，上汽通用五菱全球累计销量达 1,058,169 辆，其中 9 月单月销量为 132,045 辆。值得一提的是，新能源车型 1—9 月累计销量达 569,640 辆，占公司总销量的 53.8%。

IT之家注意到，上汽通用五菱新能源车型全球累计销量已突破 400 万辆；海外市场累计销量超过 160 万台 / 套。从月度走势来看，公司销量自年初以来保持稳健攀升：1 月累计销售 105,792 辆，至 6 月底已达 675,204 辆，三季度末顺利突破百万辆大关；新能源销量则由 1 月的 37,929 辆逐月增长，7 月底累计突破 40 万辆，9 月底逼近 57 万辆，增长曲线持续向上。

作为五菱品牌的中坚力量，焕新后的红标系列 1—9 月累计销量达 374,092 辆。其中，红标新能源家族月均销量超过 11,000 辆；五菱扬光家族累计销量突破 20 万辆，持续领跑商用车新能源市场。

银标系列 1—9 月累计销量为 358,965 辆，三大产品线表现亮眼：

宏光 MINIEV 家族：1—9 月累计销量 107,920 辆，上市以来累计销量突破 198 万辆，稳居微型电动车市场头部阵营；

缤果家族：1—9 月累计销量 141,336 辆，家族累计销量超过 75 万辆；

星光家族：1—9 月累计销量 105,971 辆，其中星光 L 上市后连续 2 个月实现环比增长，月均销量超 6,200 辆，星光 560、星光 730 双车在各自细分市场排名前列。

作为五菱品牌向上的重要落子，华境 S 交付量连续 5 个月稳步增长，累计交付突破 31,000 辆。月度交付数据从 5 月的 3,603 辆逐月攀升，9 月已达 7,416 辆，连续站稳 7,000 辆以上台阶，呈现清晰的上量势头。

在“海外倍增工程”的推动下，上汽通用五菱 1—9 月海外累计销量达 282,980 台 / 套，同比增长 43.4%，并已连续 6 个月单月销量突破 30,000 台 / 套，海外市场对整体销量的贡献度持续提升。

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