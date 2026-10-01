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上汽通用五菱 9 月销量 132045 辆，1-9 月全球销量超 105 万辆

2026/10/1 12:23:10 来源：IT之家 作者：远洋 责编：远洋
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IT之家 10 月 1 日消息，据上汽通用五菱官方发布的销售数据，2026 年 1—9 月，上汽通用五菱全球累计销量达 1,058,169 辆，其中 9 月单月销量为 132,045 辆。值得一提的是，新能源车型 1—9 月累计销量达 569,640 辆，占公司总销量的 53.8%。

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IT之家注意到，上汽通用五菱新能源车型全球累计销量已突破 400 万辆；海外市场累计销量超过 160 万台 / 套。从月度走势来看，公司销量自年初以来保持稳健攀升：1 月累计销售 105,792 辆，至 6 月底已达 675,204 辆，三季度末顺利突破百万辆大关；新能源销量则由 1 月的 37,929 辆逐月增长，7 月底累计突破 40 万辆，9 月底逼近 57 万辆，增长曲线持续向上。

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作为五菱品牌的中坚力量，焕新后的红标系列 1—9 月累计销量达 374,092 辆。其中，红标新能源家族月均销量超过 11,000 辆；五菱扬光家族累计销量突破 20 万辆，持续领跑商用车新能源市场。

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银标系列 1—9 月累计销量为 358,965 辆，三大产品线表现亮眼：

  • 宏光 MINIEV 家族：1—9 月累计销量 107,920 辆，上市以来累计销量突破 198 万辆，稳居微型电动车市场头部阵营；

  • 缤果家族：1—9 月累计销量 141,336 辆，家族累计销量超过 75 万辆；

  • 星光家族：1—9 月累计销量 105,971 辆，其中星光 L 上市后连续 2 个月实现环比增长，月均销量超 6,200 辆，星光 560、星光 730 双车在各自细分市场排名前列。

作为五菱品牌向上的重要落子，华境 S 交付量连续 5 个月稳步增长，累计交付突破 31,000 辆。月度交付数据从 5 月的 3,603 辆逐月攀升，9 月已达 7,416 辆，连续站稳 7,000 辆以上台阶，呈现清晰的上量势头。

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在“海外倍增工程”的推动下，上汽通用五菱 1—9 月海外累计销量达 282,980 台 / 套，同比增长 43.4%，并已连续 6 个月单月销量突破 30,000 台 / 套，海外市场对整体销量的贡献度持续提升。

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关键词：上汽通用五菱

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