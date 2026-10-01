蔚来公司 9 月交付新车 37408 辆，同比增长 7.7%

IT之家 10 月 1 日消息，2026 年 9 月，蔚来公司交付新车 37,408 辆，同比增长 7.7%。

蔚来品牌交付新车 21,318 辆，同比增长 55.3%；

乐道品牌交付新车 8,763 辆；

firefly 萤火虫品牌交付新车 7,327 辆，同比增长 26.9%。

2026 年前三季度，蔚来公司共交付新车 300,301 辆，同比增长 49.2%，三品牌前三季度交付均创历史新高。

蔚来品牌交付新车 181,988 辆，同比增长 63.4%，创历史新高；

乐道品牌交付新车 70,191 辆，创历史新高；

firefly 萤火虫品牌交付新车 48,122 辆，同比增长 136.7%，创历史新高。

截至目前，蔚来公司已累计交付新车 1,297,893 辆。

IT之家从官方数据获悉，9 月 21 日，蔚来品牌完成第 100 万辆新车交付，截至目前，新车累计交付 1,011,597 辆。

蔚来全新 ES8 上市一周年累计交付超 15 万辆，蝉联大型 SUV 和 40 万级车型市场销量第一。蔚来 ES9 历时 119 天累计交付突破 30,000 辆，持续刷新中国乘用车市场 50 万级高端纯电 SUV 交付纪录，连续三个月斩获 50 万级纯电车型销冠。

乐道 L60 一年保值率达 74.4%，成为中型 SUV 保值率第一的车型；乐道 L90 一年保值率达 78%，成为新能源大型 SUV 保值率第一的车型。

firefly 萤火虫累计交付 87,536 辆，已连续 16 个月稳居中国高端小车市场市占率第一，其中 9 个月市占率超 70%，8 月市场份额进一步提升至 74% 以上。