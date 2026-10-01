Crew-13 载人任务今天发射，有望刷新美国从发射到对接最快太空旅行纪录

IT之家 10 月 1 日消息，美国宇航局宣布将于美国东部时间 10 月 1 日 11 时 10 分（IT之家注：北京时间 10 月 1 日 23 点 10 分）发射 Crew-13 载人航天任务，从佛罗里达州卡纳维拉尔角太空军基地的 SLC-40 发射台升空。

美国宇航局、SpaceX 以及国际合作伙伴已完成飞行准备审查（Flight Readiness Review）和发射准备审查（Launch Readiness Review），猎鹰 9 火箭与龙飞船已于 9 月 27 日转运至发射台并竖立，等待发射。

如果一切按照计划进行，SpaceX 载人“龙”飞船从发射升空到与空间站完成对接仅需 7 小时 50 分钟（通常情况下需要 9 小时），有望创下美国载人航天器前往国际空间站的最快飞行纪录。

乘组方面，IT之家援引博文介绍，Crew-13 的四名乘员包括：