消息称赛力斯、华为合作模式再调整：有望基于问界“专属专营”新模式进一步升级

IT之家 10 月 1 日消息，9 月 15 日，鸿蒙智行在今年 9 月 15 日宣布，与问界合作调整。随后在今天（1 日）午间，据第一财经爆料，赛力斯、华为双方近日开启了新一轮谈判，合作模式预计将再调整。双方将于今天晚些时候再次发布联合声明。

知情人士透露，问界“专属专营”新模式大概率不会变，在此基础上，双方的合作有望进一步升级，而非简单的从“华为主导”调整为“赛力斯主导、华为赋能”。

综合IT之家此前报道，鸿蒙智行 9 月的声明称，产品定义、产品设计、品牌营销、渠道零售、服务体系由赛力斯主导，华为终端参与赋能。

赛力斯集团董事长张兴海也接受了央视财经《微对话》的专访，首度回应了与华为合作调整一事。张兴海表示：“没有分手，一直都在一起，今后也在一起。只是我们那个模式继续升了个级。升级，主要还是围绕着专属专营。大品牌、豪华品牌都是专属专营。品牌要升级、服务要升级。”

随后，华为常务董事、产品投资委员会主任、终端 BG 董事长余承东回应称：“赛力斯这几年跟我们合作，能力有了长足的成长，现在他们想自己主导。于是他们主动提出来想自己做，我们还是支持他们。”