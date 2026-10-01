Omdia 报告 2026Q2 印度平板出货量：三星同比增 2.6%、苹果增 34.5%，联想增 89.9%

IT之家 10 月 1 日消息，市场调查机构 Omdia 今天（10 月 1 日）发布博文，由于提前购买和零部件成本上涨等多重因素影响，预估 2026 年下半年印度 PC 市场同比下滑 22%。

报告指出 2026 年第二季度印度 PC 市场出货量达 410 万台，同比增长 14%。其中，笔记本电脑出货量为 300 万台，同比增长 13%。台式电脑出货量为 95.4 万台，同比增长 15%。

消费市场中，线上和线下促销支撑了设备购买。苹果笔记本电脑出货量接近翻倍。新款 MacBook 系列包含 MacBook Neo。具备人工智能功能的笔记本电脑份额从 28% 升至 44%。

Omdia 预计，印度 PC 市场 2026 年全年出货量为 1,540 万台，同比下降 2.6%。消费级出货量预计下降 6%，商用级下降 5%。教育类出货量预计增长 63%，达到 91.8 万台。

印度平板电脑市场 2026 年第二季度出货量同比增长 11%，达到 130 万台。苹果出货量增长 35%，联想出货量接近翻倍。该机构预计全年平板出货量为 510 万台，同比增长 4.2%。

细分到品牌方面，该机构指出 2026 年第二季度平板出货量上：

三星出货 35.4 万台，同比增长 2.6%，市场占比为 26.6%

苹果出货 31.4 万台，同比增长 34.5%，市场占比为 23.6%

联想出货 26.4 万台，同比增长 89.9%，市场占比为 19.9%

小米出货 15.7 万台，同比下降 1.7%，市场占比为 11.8%

宏碁出货 9.1 万台，同比下降 9.7%，市场占比为 6.8%

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