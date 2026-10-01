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广汽昊铂埃安 BU 宣布 9 月销量 35494 辆同比增长 21.91%，连续 7 个月逆势正增长

2026/10/1 14:06:27 来源：IT之家 作者：清源 责编：清源
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感谢IT之家网友 Autumn_Dream不一样的体验火瓶座 的线索投递！

IT之家 10 月 1 日消息，今天（1 日）下午，@埃安AION 官微宣布，广汽昊铂埃安 BU 的 9 月销量为 35494 辆，连续 7 个月逆势正增长。具体来看，当月同比涨幅为 21.91%，其中 i60 车型的订单突破 2 万辆。

据IT之家了解，2027 款埃安 i60 于 9 月 15 日上市，共推出 6 款车型，限时焕新价 10.68 万元起。同时，2026 款 530 宁德时代标准版限时焕新价 10.36 万元。

  • 520 宁德版车型：指导价 11.48 万元，限时焕新价 10.68 万元

  • 520 宁德激光版车型：指导价 12.68 万元，限时焕新价 11.88 万元

  • 700 长续航版车型：指导价 12.98 万元，限时焕新价 12.18 万元

  • 700 激光雷达版车型：指导价 13.98 万元，限时焕新价 13.18 万元

  • 1738 超级增程版车型：指导价 13.28 万元，限时焕新价 12.48 万元

  • 1738 激光雷达版车型：指导价 14.28 万元，限时焕新价 13.48 万元

当月 30 日，广汽埃安宣布该车首月订单突破 20181 台。

同月，广汽埃安 Ray7 轿车开启“先享计划”。该车定位是“年轻人热爱的超级纯电轿车”。该车尺寸为 4960×1900×1455mm，轴距 2920mm。

新车全球首搭华为 EMB 全电线控制动，并配有华为 iTRACK 智能扭矩控制系统。广汽埃安 Ray 7 还采用铝混前双叉臂 + 后五连杆悬挂，辅以前后稳定杆，同时配有 FSD 可变阻尼悬架 + HRS 液压回弹止动器。

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关键词：广汽埃安广汽昊铂埃安

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