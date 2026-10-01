广汽昊铂埃安 BU 宣布 9 月销量 35494 辆同比增长 21.91%，连续 7 个月逆势正增长

IT之家 10 月 1 日消息，今天（1 日）下午，@埃安AION 官微宣布，广汽昊铂埃安 BU 的 9 月销量为 35494 辆，连续 7 个月逆势正增长。具体来看，当月同比涨幅为 21.91%，其中 i60 车型的订单突破 2 万辆。

据IT之家了解，2027 款埃安 i60 于 9 月 15 日上市，共推出 6 款车型，限时焕新价 10.68 万元起。同时，2026 款 530 宁德时代标准版限时焕新价 10.36 万元。

520 宁德版车型：指导价 11.48 万元，限时焕新价 10.68 万元

520 宁德激光版车型：指导价 12.68 万元，限时焕新价 11.88 万元

700 长续航版车型：指导价 12.98 万元，限时焕新价 12.18 万元

700 激光雷达版车型：指导价 13.98 万元，限时焕新价 13.18 万元

1738 超级增程版车型：指导价 13.28 万元，限时焕新价 12.48 万元

1738 激光雷达版车型：指导价 14.28 万元，限时焕新价 13.48 万元

当月 30 日，广汽埃安宣布该车首月订单突破 20181 台。

同月，广汽埃安 Ray7 轿车开启“先享计划”。该车定位是“年轻人热爱的超级纯电轿车”。该车尺寸为 4960×1900×1455mm，轴距 2920mm。

新车全球首搭华为 EMB 全电线控制动，并配有华为 iTRACK 智能扭矩控制系统。广汽埃安 Ray 7 还采用铝混前双叉臂 + 后五连杆悬挂，辅以前后稳定杆，同时配有 FSD 可变阻尼悬架 + HRS 液压回弹止动器。

相关阅读：