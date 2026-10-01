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前 / 现任微软员工对苹果首款折叠 iPhone Duo 讨论汇总：“Surface Duo 开发者只能捶胸顿足”

2026/10/1 14:35:30 来源：IT之家 作者：故渊 责编：故渊
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IT之家 10 月 1 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 1 日）发布博文，报道称在苹果发布其首款折叠手机 iPhone Duo 之后，多名微软现任及前员工发表评论。

微软于 2020 年 9 月 10 日发布 Surface Duo，和苹果 iPhone Duo 发布间隔约 6 年时间。微软于 2023 年取消 Surface Duo 3，以及原本替代该产品的折叠屏设备。

该媒体指出，在苹果发布 iPhone Duo 之后，在 X、Reddit 等社区平台上，涌现了不少关于微软 Surface Duo 的关联讨论，而在最新文章中摘录了多名微软现任及前员工的评价。

Mat Velloso 表示：“参与 Surface Duo 开发的上千名员工恐怕只能捶胸顿足”。IT之家援引博文介绍，Velloso 曾经在微软工作超过 12 年，并以技术顾问身份服务微软 CEO 纳德拉超过 4 年。

网友 @SwiftOnSecurity 在下方评论指出：“这件事最疯狂的是，所有参与 Surface Duo 开发的人都预测过苹果会推出类似的产品，并打造成为众星捧月的产品，而他们 [指 Surface Duo 开发人员] 只能眼睁睁看着这一切发生”。Velloso 随后表示：“没错，我们早就预料到了会有这么一天”。

对于苹果公司为其首款折叠手机叫做“Duo”，Velloso 表示：“最令人难受的是，他们也把这款产品叫作 Duo，这真的太伤人了”。

Velloso 不认同“纳德拉亲自叫停 Surface Duo”的说法。他认为，产品已经上市，最终结果由市场接受度决定。

Apple iPhone Duo standby feature shown off just like the one in Surface Duo

微软副总裁，负责开发者社区相关工作的 Scott Hanselman 在转发 Surface Duo 发布视频，并写道：“Surface Duo 安息吧。永远只是伴娘……”借此表达产品未能成为市场主流的遗憾。

微软前员工 Hadjar Homaei 表示如果仍在微软工作，或许已经发表此前完成的心理物理学研究。她称，这些研究涉及双屏对注意力和多任务处理的影响，约 7 年前已完成，但此前无法公开讨论。

微软前员工 Jeff Fritz 认为微软缺少长期投入产品的耐心。如果一款产品无法在 2 年内带来较高投资回报，项目就可能被终止。

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关键词：Surface DuoiPhone Duo微软苹果

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