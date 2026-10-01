前 / 现任微软员工对苹果首款折叠 iPhone Duo 讨论汇总：“Surface Duo 开发者只能捶胸顿足”

IT之家 10 月 1 日消息，科技媒体 Windows Latest 今天（10 月 1 日）发布博文，报道称在苹果发布其首款折叠手机 iPhone Duo 之后，多名微软现任及前员工发表评论。

微软于 2020 年 9 月 10 日发布 Surface Duo，和苹果 iPhone Duo 发布间隔约 6 年时间。微软于 2023 年取消 Surface Duo 3，以及原本替代该产品的折叠屏设备。

该媒体指出，在苹果发布 iPhone Duo 之后，在 X、Reddit 等社区平台上，涌现了不少关于微软 Surface Duo 的关联讨论，而在最新文章中摘录了多名微软现任及前员工的评价。

Mat Velloso 表示：“参与 Surface Duo 开发的上千名员工恐怕只能捶胸顿足”。IT之家援引博文介绍，Velloso 曾经在微软工作超过 12 年，并以技术顾问身份服务微软 CEO 纳德拉超过 4 年。

网友 @SwiftOnSecurity 在下方评论指出：“这件事最疯狂的是，所有参与 Surface Duo 开发的人都预测过苹果会推出类似的产品，并打造成为众星捧月的产品，而他们 [指 Surface Duo 开发人员] 只能眼睁睁看着这一切发生”。Velloso 随后表示：“没错，我们早就预料到了会有这么一天”。

对于苹果公司为其首款折叠手机叫做“Duo”，Velloso 表示：“最令人难受的是，他们也把这款产品叫作 Duo，这真的太伤人了”。

Velloso 不认同“纳德拉亲自叫停 Surface Duo”的说法。他认为，产品已经上市，最终结果由市场接受度决定。

微软副总裁，负责开发者社区相关工作的 Scott Hanselman 在转发 Surface Duo 发布视频，并写道：“Surface Duo 安息吧。永远只是伴娘……”借此表达产品未能成为市场主流的遗憾。

微软前员工 Hadjar Homaei 表示如果仍在微软工作，或许已经发表此前完成的心理物理学研究。她称，这些研究涉及双屏对注意力和多任务处理的影响，约 7 年前已完成，但此前无法公开讨论。

微软前员工 Jeff Fritz 认为微软缺少长期投入产品的耐心。如果一款产品无法在 2 年内带来较高投资回报，项目就可能被终止。