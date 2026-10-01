《F1 25》领衔，索尼公布本月 PS Plus 欧美区三款会员免费游戏

IT之家 10 月 1 日消息，当地时间 9 月 30 日，索尼 PlayStation 公布了本月面向所有 PlayStation Plus 会员档位提供的三款游戏（欧美区），PS5 版《F1 25》位列其中。

另外两款分别是 Crytek 的撤离射击游戏《猎杀：对决 1896》（PS5），以及 D3 发行的《地球再次变四方？！数码方块地球防卫军 2》（PS4、PS5）。PlayStation Plus 会员可在 10 月 6 日至 11 月 2 日期间领取三款游戏。

玩家只要在活动期间完成领取，并继续订阅任一 PlayStation Plus 会员档位，活动结束后仍可继续游玩。

10 月 5 日星期一是领取上一批游戏的最后期限，PlayStation Plus 会员在此之前仍可将《狙击精英：抵抗》《MLB The Show 26》《晃晃人生》和《宿命残响》加入游戏库。

《F1 25》 | PS5

《F1 25》是 2025 年 FIA 一级方程式世界锦标赛官方游戏。玩家可以通过“车手生涯”和“我的车队”2.0 等单人模式书写自己的 F1 故事，在“我的车队”2.0 中则会以车队所有者身份经营一支 F1 车队。游戏也支持在线竞速，“F1 世界”还加入全新多人模式，玩家可以与好友组队对抗 AI 车手。

《猎杀：对决 1896》 | PS5

《猎杀：对决 1896》让硬核撤离射击玩法进入新的阶段。玩家将在被历史遗忘的腐化荒泽中独自行动或与好友并肩作战，面对扭曲的怪物、冷酷的敌对猎人以及潜藏其中的邪恶力量。想拿到赏金，就要抢在其他猎人之前找到并消灭首领，夺取赏金后再杀出重围撤离。喜欢单打独斗可以独自出发，也可以带上最多两名队友并肩作战。

《地球再次变四方？！数码方块地球防卫军 2》 | PS5、PS4

四四方方的地球再次遭到巨大敌人袭击，散落在世界各地的队员等待玩家救援。玩家可以从收集到的角色中挑选 4 人组队，按照自己的打法搭配阵容和装备，然后奔赴战场。除了 EDF 正统系列的兵种，历代衍生作品中的士兵也会登场，以往作品中肆虐地球的敌人同样来到本作参战。敌人阵容既有经过体素化重新设计的经典角色，也有本作新增的敌人。PS5 和 PS4 均支持 4 人在线合作和 2 人本地分屏。

此外，《蜘蛛侠：崭新之日》将于 10 月 6 日登陆索尼旗下影视服务 Sony Pictures Core。据IT之家了解，为庆祝影片上线，Sony Pictures Core 还将在 10 月 6 日星期二限时独家推出《蜘蛛侠：崭新之日》限定头像。PlayStation Plus 会员可直接在应用内免费领取；非会员则需在 Sony Pictures Core 购买或租赁《蜘蛛侠：崭新之日》。