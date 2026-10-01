诺基亚联合 ICEYE 推出欧洲主权卫星服务，首批计划 2028 年发射

IT之家 10 月 1 日消息，诺基亚与芬兰卫星初创公司 Iceye 宣布建立合作伙伴关系，将共同开发一套适用于欧洲的卫星通信系统。双方计划从 2028 年起每年发射最多 50 颗低地球轨道卫星。

按照规划，该服务将由卫星和地面终端组成，并与现有陆基通信网络协同工作。在陆地通信网络发生中断时，相关系统可继续为军队、应急人员和政府部门提供不依赖境外服务商的通信能力。

诺基亚 CEO 贾斯汀・霍塔德（Justin Hotard）表示，通信业务正从传统的无线电通信和移动通信，进一步延伸至感知以及任务关键型连接。他认为，通信能力也越来越与观测和探测结合。

欧洲各国政府近年来正加快建设自主卫星能力。ICEYE 官方资料显示，截至 2026 年，该公司已经为欧洲多个政府提供主权卫星系统，并将卫星、地面基础设施以及数据处理能力整合为完整系统。

根据合作方案，这套系统基于欧洲技术打造，卫星、地面段和终端设备均由使用国拥有和控制。系统设计为补充而非替代军用和商业网络，旨在为国防、边境安全、应急服务和灾害响应等任务提供高吞吐量、低延迟连接。

Iceye CEO 兼联合创始人 Rafal Modrzewski 表示，各国必须能够完全拥有和控制自己的通信，而不依赖外国商业运营商的条款。他提到，Iceye 此前在不到一年内为波兰交付了雷达卫星系统，与诺基亚合作将让卫星通信以类似速度推进。

欧洲各国政府正加快构建国家卫星能力。欧盟于 2026 年 8 月宣布扩充其 IRIS² 主权卫星计划，将主星座扩展至 348 颗卫星，首次发射提前至 2029 年。波兰总理 Donald Tusk 在 9 月表示，该国与 Iceye 和 PGZ 的合作最终可能催生“波兰版 Starlink”。

与此同时，诺基亚正在扩大传统移动网络基础设施以外的业务范围，并加大对卫星设备和数据中心设备的投入。2026 年 6 月，Iceye 完成超过 10 亿欧元的融资，估值超过 100 亿欧元（IT之家注：现汇率约合 761.3 亿元人民币），诺基亚作为战略投资者参与其中。

Iceye 目前年产约 50 颗卫星，计划到 2028 年将产能翻倍至 100 颗。该公司 2025 年营收超过 2.5 亿欧元，EBITDA 超过 1 亿欧元，合同积压超过 15 亿欧元。

与此同时，SpaceX 的 Starlink 已表示可能通过直接竞争客户来挑战美国电信运营商，促使部分欧美电信运营商开始讨论组建合资企业竞标卫星频谱。欧洲四大电信运营商 —— 德国电信、Orange、沃达丰和西班牙电信 —— 也在洽谈组建联盟，计划共同竞标卫星频谱并提供卫星直连手机服务。