调研显示：超 85% 的日本游戏开发者正使用生成式 AI

IT之家 10 月 1 日消息，日本计算机娱乐供应商协会（CESA）于本月上旬发布了一份有关游戏行业开发现状的初步调研摘要，完整报告将于 12 月正式对外公布。其中一组格外值得关注的数据显示：85.8% 的日本游戏开发者已经在日常工作当中积极使用生成式人工智能。

据IT之家了解，该调研的数据采集自日本游戏开发者大会 CEDEC 开展的开发者问卷调查。作为对比，去年的数据仅有 51% 的开发者正在使用该项技术。开发者的使用场景既包含美术素材生成，也包括借助 ChatGPT、Copilot 这类工具处理一般性行政事务。

在已经使用生成式 AI 的受访者当中，63% 表示自己每天都会使用；22.8% 只是偶尔使用。另有 8.6% 的受访者提到，所在企业已经出台针对这项技术的使用指引。本次调研一共回收了 1349 份开发者个人答卷。

多数受访开发者认为这项技术能够带来益处。很多人提出 AI 缩短了制作周期、降低了开发成本；其中 837 人认为 AI 拓展了创作空间，738 人认为其降低了技术门槛。但仅有 147 人认为，这项技术最终改善了普通玩家的实际游玩体验。

这份调查本身也存在需要留意的局限性。问卷调研对象是开发者个人，同一家公司之内多名员工的意见会被分别统计，即便整家企业执行同一套制度；调研无法按企业维度统计整体 AI 应用情况。

而在 CESA 面向协会会员企业开展的另一项企业端调查当中，74% 的会员企业已经制定生成式 AI 使用相关制度。受访企业里面，尚未使用生成式 AI（27 家）与已经以某种形式加以运用（26 家）的数量大致相当。仅有 12 家企业将 AI 用于视觉美术素材的制作；而把 AI 运用于剧本撰写、本地化翻译、游戏测试、程序编写的企业数量就更少了。

日本游戏行业的生成式 AI 应用整体处于明显上升趋势，但更值得留意的一点是各家企业正在陆续建立严格的内部政策，以此规范 AI 落地方式。很多相关政策出台的背景，正是玩家褒贬不一的反馈以及网络上出现的各类顾虑。

尽管在韩国、日本这类东亚国家，业界对于 AI 技术的接受程度相对更高；不过放眼全球，类似《疯狂出租车：世界之旅》所遭遇的舆论抵制事件已经说明：游戏厂商在落地 AI 的时候必须更加审慎，不能像部分其他行业那样一味追逐生产效率提升、借 AI 缩减人力。