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首页 > 智车之家>汽车新闻

吉利汽车 9 月销量 29.2 万辆，同比增长约 7%

2026/10/1 18:51:59 来源：IT之家 作者：潞源 责编：潞源
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感谢IT之家网友 华南吴彦祖火瓶座氺评座 的线索投递！

IT之家 10 月 1 日消息，吉利汽车今日发布未经审核之 2026 年 9 月销量，共销售汽车 292,168 辆，较去年同期增长约 7%。

IT之家附吉利本月销量详情如下：

品牌本月（辆）去年同期（辆）同比变动（%）今年累计（辆）去年同期累计（辆）同比变动（%）
吉利236,459221,96671,750,9601,785,117-2
其中：银河130,479120,8688877,184874,9850
领克18,49332,902-44196,117241,472-19
极氪37,21618,257104288,404143,600101
合计292,168273,12572,235,4812,170,1893
其中：
纯电动汽车（BEVs）125,25499,51626812,625793,7242
插混汽车（PHEVs）65,61465,6850513,739374,09937
其中：
出口106,68540,665162797,670296,128169

除上述销量外，宝腾于 2026 年 9 月实现汽车销量 20,569 辆，同比增长约 43%，此外，宝腾于 2026 年首 9 个月累计实现汽车销量 157,761 辆，同比增长约 30%。

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