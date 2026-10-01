吉利汽车 9 月销量 29.2 万辆，同比增长约 7%

IT之家 10 月 1 日消息，吉利汽车今日发布未经审核之 2026 年 9 月销量，共销售汽车 292,168 辆，较去年同期增长约 7%。
IT之家附吉利本月销量详情如下：
|品牌
|本月（辆）
|去年同期（辆）
|同比变动（%）
|今年累计（辆）
|去年同期累计（辆）
|同比变动（%）
|吉利
|236,459
|221,966
|7
|1,750,960
|1,785,117
|-2
|其中：银河
|130,479
|120,868
|8
|877,184
|874,985
|0
|领克
|18,493
|32,902
|-44
|196,117
|241,472
|-19
|极氪
|37,216
|18,257
|104
|288,404
|143,600
|101
|合计
|292,168
|273,125
|7
|2,235,481
|2,170,189
|3
|其中：
|纯电动汽车（BEVs）
|125,254
|99,516
|26
|812,625
|793,724
|2
|插混汽车（PHEVs）
|65,614
|65,685
|0
|513,739
|374,099
|37
|其中：
|出口
|106,685
|40,665
|162
|797,670
|296,128
|169
除上述销量外，宝腾于 2026 年 9 月实现汽车销量 20,569 辆，同比增长约 43%，此外，宝腾于 2026 年首 9 个月累计实现汽车销量 157,761 辆，同比增长约 30%。