育碧公布新品牌：创意事业部 2 更名 Massive Entertainment，统一管理多款知名 IP

IT之家 10 月 1 日消息，育碧于当地时间 9 月 30 日宣布将开发部门“创意事业部 2”（Creative House 2）正式更名为“Massive Entertainment”，并启用全新品牌标志。

该部门将整合加拿大蒙特利尔、法国巴黎、瑞典及加拿大多伦多的相关开发团队。

此次调整是育碧今年推进的新组织架构的一部分。公司此前将开发团队划分为 5 个“创意事业部”，按照游戏类型和负责的品牌进行组织，以强化开发团队的自主权以及不同团队之间的协作。

更名后的 Massive Entertainment 将负责《汤姆 · 克兰西：全境封锁》《幽灵行动》《细胞分裂》等系列，同时纳入新 IP《巨人之战》（March of Giants）。相关游戏的开发团队将统一使用 Massive Entertainment 品牌开展工作，但该部门仍属于育碧，游戏发行和分销工作仍由育碧负责。

IT之家查询获悉，Massive Entertainment 这一名称源自育碧旗下瑞典马尔默工作室。该工作室成立于 1997 年，并于 2008 年被育碧收购。此次调整后，原本分散于不同地区的相关团队将统一纳入这一品牌体系。

今年 7 月，曾任 2K Games 高管的 Christoph Hartmann 加入育碧，出任创意事业部 2 总经理，负责相关工作室和游戏品牌的战略方向及开发工作。

Hartmann 表示，将蒙特利尔、巴黎、瑞典和多伦多的团队置于同一品牌下，有助于整合不同地区的创意和技术能力，并继续推进相关系列及新游戏、新 IP 的开发。

另外，育碧此前已将负责《刺客信条》《孤岛惊魂》和《彩虹六号》的首个创意事业部独立命名为 Vantage Studios，并于 2025 年 10 月正式运营。

随着 Creative House 2 更名，育碧 5 个创意事业部中的部分部门开始逐步采用正式品牌名称。目前官方已明确使用 Vantage Studios 和 Massive Entertainment 两个名称，其余创意事业部仍按照编号或既定定位对外介绍。