微软 Xbox 宜家联名家具海外发售：涵盖游戏椅、电视柜、笔记本电脑支架等

IT之家 10 月 1 日消息，微软 Xbox 与宜家（IKEA）联手推出的 YXSTABY 游戏主题家居系列已于当地时间 10 月 1 日起开售，美国、欧洲、日本各地价格略有不同。

YXSTABY 是双方围绕 Xbox 游戏场景共同设计的 9 件套系列，灵感来自 Xbox 无线控制器，并采用较为简洁的家具设计。IKEA 称，所有产品均由双方设计师共同参与开发。

该系列共 9 款产品，其中游戏摇杆造型的拇指凳直接参考了 Xbox 无线控制器的摇杆设计，并使用控制器原始 3D 设计数据开发。凳子提供绿色和黑色两种配色，座面下方还设有收纳口袋，可放置手柄等物品。

售价方面，游戏休闲躺椅为 119.99 美元（IT之家注：现汇率约合 806 元人民币），摇杆造型拇指凳为 49.99 美元（现汇率约合 335.8 元人民币），带脚轮的游戏电视柜为 149.99 美元（现汇率约合 1,007 元人民币），带脚轮的游戏桌为 179.99 美元（现汇率约合 1,209 元人民币）。

显示器支架、笔记本电脑支架、手柄展示盒、D-Pad 靠垫和托盘分别为 39.99、34.99、29.99、17.99 和 17.99 美元（现汇率约合 120.8 元人民币）。

宜家德国官网显示，9 款产品价格从 12.99 欧元至 129 欧元（现汇率约合 98.9 元至 982.1 元人民币）不等，并标注 2026 年 10 月 1 日到货。日本市场则从 10 月 1 日起在全国门店及线上商店、IKEA 应用中陆续开售，线上商店预计于当天 14 时左右开始陆续开放购买。