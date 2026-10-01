宝马计划 2027 年在欧洲推行代理直销模式，避免经销商加价销售

IT之家 10 月 1 日消息，宝马集团宣布将从 2027 年年中开始，在欧洲导入新的“代理直售”模式。

IT之家注意到，该模式此前已通过 MINI 品牌在 24 个欧洲市场落地，宝马集团希望借此建立覆盖试驾、购车直至售后服务整个客户旅程的统一数据体系。宝马集团表示，MINI 采用新模式后积累的经验将为宝马品牌后续大规模推广提供基础。

这里所说的“直售”并不意味着宝马将取消经销商网络。经销商仍然负责与消费者接触，并提供试驾、咨询、交付等服务，但不再以传统方式从宝马买断新车后自行加价销售。

在新模式下，经销商将按照每辆车辆获得固定佣金，而不是主要依靠批发价与零售价之间的差价获取收入。宝马集团此前表示，这种方式能够提高经销商收入的可预测性。

对于消费者而言，较明显的变化是价格体系。宝马品牌旗下车型将在全国范围内采用统一定价，消费者无法在不同经销商之间比价并通过议价获得折扣。

宝马集团还计划进一步打通线上与线下购车流程。消费者可以在线购车、在经销商处试驾，随后继续在线操作，并根据自身需求选择最终的购买渠道。

宝马集团表示，人工智能将成为这一销售体系的基础，而不仅是工具。公司计划利用 AI 结合经销商和数字渠道的数据，为消费者提供更加个性化的销售服务。