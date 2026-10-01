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魁匠团宣布取消《绝地求生：黑色任务》搜打撤项目，游戏尚未发售便已落幕

2026/10/1 21:36:03 来源：IT之家 作者：问舟 责编：问舟
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IT之家 10 月 1 日消息，魁匠团（KRAFTON）今日宣布已终止《绝地求生：黑色任务》项目的开发，这款搜打撤游戏尚未正式发售便宣告落幕。

KRAFTON 表示，在评估项目当前开发状态及未来方向后，团队认为现有方向无法打造一款能够让玩家长期满意的游戏，因此作出了终止开发的决定。KRAFTON 官方同时感谢参加封闭测试并提供反馈的玩家，并表示 PUBG Studios 将把开发和测试过程中积累的经验应用于未来项目。

IT之家查询获悉，《绝地求生：黑色任务》是一款第一人称战术撤离射击游戏，玩家进入名为“Coli”的时间循环岛屿，搜集资源并与其他玩家及 AI 敌人交战，随后尝试成功撤离。游戏采用 PvPvE 模式，每场最多 45 名玩家组成 3 人小队参与。

该项目此前已经进行多轮封闭测试。首次封闭 Alpha 测试于 2025 年 12 月举行，官方当时表示参与度超过预期，同时玩家反馈也指出战斗反馈、战场态势判断以及重复游玩疲劳等问题。

2026 年 6 月 26 日至 29 日，游戏又进行了第二次封闭 Alpha 测试，并开放玩家直播、录制和分享测试内容。

今年早些时候，该公司已经停止了《PUBG：Blindspot》的开发；8 月公布的《PUBG：DED.NET》则采用 Roguelike 射击玩法，目前仍是另一款独立项目。

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关键词：KRAFTONPUBG Studios

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