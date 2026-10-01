华为余承东：享界 V8 开启预订 72 小时，订单突破 8200 台

IT之家 10 月 1 日消息，华为常务董事、产品投资评审委员会主任、终端 BG 董事长余承东今天在微博宣布，享界 V8 开启预订 72 小时，订单突破 8200 台。

据IT之家了解，享界 V8 是鸿蒙智行旗下享界品牌首款 MPV，官方预售价 32.98 万元起。该车提供纯电与增程两种动力形式，全系标配 800V 高压平台和华为乾崑智驾系统。

享界 V8 纯电版搭载 120 kWh 超大电池，CLTC 工况续航最高达 830km，四驱版续航为 775km。增程版则搭载 1.5T 增程器，最大功率 118kW，提供 56kWh 与 75.4kWh 两种电池规格，WLTC 纯电续航分别为 260km、275km 和 339km，CLTC 综合续航超过 1400km。

享界 V8 车身尺寸为 5335/2005/1805mm，轴距 3250mm，采用 2+2+3 七座布局，包括二排 45° 旋转迎宾座椅。另外，新车风阻系数为 0.226Cd，侧滑门开度达 730mm。

座舱方面，享界 V8 首发了 21.4 英寸 4K 华为云晰柔光吸顶屏。IT之家从官方获悉，该屏幕采用高精度纳米蚀刻工艺减少眩光，官方称可在车内光线变化时保持清晰可视。

享界 V8 舱内有效空间 3697mm，得房率 69.3%，标配 4 零重力座椅，百变空间支持 30 多种座椅组合。新车全系标配电动招财猫座椅，开门时扶手自动下翻，躺倒时扶手自动上翻，第二排座椅支持 45° 电动旋转以形成迎宾姿态。

针对家庭出行场景，享界 V8 配备了五防隐藏式地轨，可应对零食碎屑、饮料泼洒、高跟鞋卡缝等情况，地轨与地面齐平无凸起，方便老人和儿童在车内走动及上下车踩踏。

装载方面，三排座椅正常使用状态下后备箱容积为 674L，官方称可容纳 10 个 20 寸行李箱，第三排座椅对折后容积拓展至 1552L。

此外，该车底盘采用全铝合金的华为途灵平台 + 强劲四驱，配备空气悬架，可调节车身高度，配备双阀连续可变阻尼减振器、双腔空簧，全系标配 ±12° 后轮转向、5.09m 最小转弯半径，拥有 80mm 悬架调节范围、510mm 最大涉水深度、200mm 最大离地间隙。

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